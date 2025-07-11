В Подмосковье под ударом оказался завод по производству дронов "Кронштадт"

"В подмосковной Дубне БпЛА снова атакуют предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт", сообщают местные жители", - пишет Astra.

Пока украинские или российские официальные лица никак не комментировали ситуацию.

Впрочем, отдельно стоит добавить, что этой же ночью в России пожаловались на массированную атаку дронов в городе Тула. Звуки взрывов раздавались в Пролетарском районе, где есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (РФ).

Кроме того, об атаке БпЛА жаловались в Липецкой области. По словам местного губернатора, в результате падения дрона произошло возгорание.