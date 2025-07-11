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У Росії поскаржилися на атаку дронів: у Тулі пролунали вибухи

П'ятниця 11 липня 2025 05:36
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У Росії поскаржилися на атаку дронів: у Тулі пролунали вибухи Ілюстративне фото: дрони атакували Тулу й область (t.me/GUmchs62)
Автор: Марія Рагуткіна

У ніч на 11 липня в Тулі та Тульській області в Росії поскаржилися на масовану атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки і заяву губернатора Дмитра Міляєва.

"Шановні мешканці! У регіоні все ще зберігається небезпека БПЛА. Підрозділи ППО Міноборони Росії контролюють ситуацію в повітряному просторі Тульської області", - заявив він.

Водночас місцеві пабліки поширюють відео. Росіяни поскаржилися на звуки вибухів в Алексині, а також у Пролетарському районі, де є великі підприємства оборонно-промислового комплексу РФ - Приладобудування і СПЛАВ.

Також у Росії повідомили про атаку дронів у Липецькій області. Місцевий губернатор Артамонов заявив, що сталося займання внаслідок падіння дрона. Також він додав, ніби одна людина загинула, ще одна постраждала.

Атаки дронів у районі Тули

Варто зазначити, що за останні місяці Тула й область неодноразово зазнавали атак дронів.

У ніч на 22 травня безпілотники атакували об'єкти військово-промислового комплексу у двох областях Російської Федерації (РФ). У Тулі пролунали вибухи і працювала ППО.

Зокрема, на дрони і "спалахи" скаржилися жителі Пролетарського району.

26 травня ударні безпілотники залишили жителів Тули та області без світла. Блекаут торкнувся також міста Олексин.

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