UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Підмосков'ї дрон упав на склад зберігання вибухових речовин

Фото: коптер (mil.in.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Російській Федерації в Московській області відбулося падіння дрона на один із складів зберігання вибухових речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza/

Попередньо, коптер міг вести відеоспостереження, оскільки обладнано камерою. На дроні боєприпасів не було.

"Найімовірніше, він упав тому, що села батарейка", - йдеться у публікації.

Також висловлюється припущення, що квадрокоптер використовували для спостереження за складом.

Після інциденту встановлюють, кому міг належати цей дрон. Де саме сталося падіння коптера - не уточнюється.

Дрон упав на склад вибухівки у Підмосков'ї (фото: t.me/bazabazon)

Раніше повідомлялося, що 13 травня у центрі Москви сталася пожежа у готелі "Інтерконтиненталь".

Нагадаємо, що раніше у Москві сталася пожежа на території машинобудівного заводу, де виготовляють двигуни для літаків МіГ. Внаслідок чого постраждали троє людей.

Крім того, у Підмосков'ї горів цех з утилізації пластику та гуми.

Також нещодавно під Москвою горів науково-дослідний інститут.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціядрониПодмосковье