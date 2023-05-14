В Подмосковье дрон упал на склад хранения взрывчатых веществ

Предварительно, коптер мог вести видеонаблюдение, так как был оборудован камерой. На дроне боеприпасов не было.

"Вероятнее всего, он упал потому, что села батарейка", - говорится в публикации.

Также высказывается предположение, что квадрокоптер использовали с целью наблюдения за складом.

После инцидента устанавливают, кому мог принадлежать этот дрон. Где именно произошло падение коптера - не уточняется.

Дрон упал на склад взрывчатки в Подмосковье (фото: t.me/bazabazon)