У Підмосков'ї потужна пожежа, горить цех з утилізації відходів (фото, відео)
У Люберцях (Московська область) сьогодні вранці спалахнула масштабна пожежа. Там загорівся цех з утилізації пластику та гуми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МНС Росії.
"У Люберцях вогнеборці локалізували пожежу у металевому цеху з утилізації відходів. Загрози сусіднім будівлям немає", - йдеться в повідомленні.
Як помітно з кадрів, величезний стовп диму видно майже з усього міста. Площа пожежі охопила 1500 квадратних кілометрів.
До гасіння росіяни залучили 11 машин та 38 пожежників.
Нагадаємо, 19 квітня в російському Дзержинську спалахнула масштабна пожежа на підприємстві з виробництва пластмас.
Також раніше у Підмосков'ї загорівся місцевий ринок, потім вогонь перекинувся на ресторан.
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