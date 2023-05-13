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У центрі Москви горить готель "Інтерконтиненталь"

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Москва, Субота 13 травня 2023 15:23
У центрі Москви горить готель "Інтерконтиненталь" Фото: (intercontinental-moscow-tverskaya-hotel.hotel-ds.com)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 13 травня, у центрі російської столиці сталася пожежа. У Москві горить готель "Інтерконтиненталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza і 112.

Інцидент стався на вулиці Тверській.

На відео, які опубліковано в соціальних мережах, видно, що над російською столицею видніється густий чорний дим, який піднявся на кілька метрів.

Повідомляється, що екстрені служби вже їдуть на місце події.

Наразі причини загоряння не повідомляють.

Нагадаємо, що раніше у Москві сталася пожежа на території машинобудівного заводу, де виготовляють двигуни для літаків МіГ. Внаслідок чого постраждали троє людей.

Крім того, у Підмосков'ї горів цех з утилізації пластику та гуми.

Також нещодавно під Москвою горів науково-дослідний інститут.

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