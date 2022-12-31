На підльоті до Києва, окрім ракет, було знищено безпілотник, - КМВА

Українські захисники знищили більш як п'ять ракет й безпілотник, які були на підльоті до Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Відзначимо, що у столиці після масовано обстрілу знову запрацювала ППО. Пізніше з'ясувалось, що наші воїни били по розвідувальних безпілотниках Росії .

"На підльоті до Києва знищено 7 ракет та ворожий БПЛА", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого обстрілу до якого вдалась Росія напередодні Нового року.

Внаслідок ворожого удару по Києву постраждали 22 людини. Спочатку повідомлялося про загиблого чоловіка, але пізніше стало відомо, що загинула молода жінка.

Також у столиці були пошкоджены готель у центрі й Палац Україна.

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