На подлете к Киеву, кроме ракет, был уничтожен беспилотник, - КГВА

Украинские защитники уничтожили более пяти ракет и беспилотник, которые были на подлете в Киев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Отметим, что в столице после массированных обстрелов снова заработала ПВО. Позже выяснилось, что наши воины били по разведывательным беспилотникам России .

"На подлете в Киев уничтожено 7 ракет и вражеский БПЛА", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина раскрывала все подробности массированного обстрела, к которому прибегла Россия накануне Нового года.

В результате вражеского удара по Киеву пострадали 22 человека. Сначала сообщалось о погибшем мужчине, но позже стало известно, что погибла молодая женщина.

Также в столице были повреждены гостиница в центре и Дворец Украины .

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