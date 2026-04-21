Підліток, який влаштував стрілянину в школі на Закарпатті, діяв за вказівкою росіян

За його словами, у регіоні зафіксовано щонайменше два резонансні випадки. Один із них вдалося попередити у школі села Буштино, де учень намагався пронести ніж і планував завдати шкоди однокласникам.

Інший стався у Чопі та завершився стріляниною. Жертв вдалося уникнути, однак неповнолітньому загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці встановили, що в обох випадках російські спецслужби вербували підлітків через онлайн-ігри. За словами Білецького, дітей цілеспрямовано вивчають, шукають способи психологічного тиску та залякують, підштовхуючи до протиправних дій.

"Саме в цей момент дуже важливі увага, спостережливість, чуйність дорослих: батьків, вчителів, соціальних працівників. Їхня вчасна участь у житті дитини може вберегти від кроку, що зруйнує життя їй чи комусь з її оточення", - наголосив він.

Після цих випадків у регіоні вирішили посилити профілактичну роботу. У школах планують провести батьківські збори за участі правоохоронців, щоб пояснити механізми вербування та ознаки психологічного впливу на дітей.

Також у частині навчальних закладів уже запроваджені додаткові заходи безпеки - працюють офіцери поліції, встановлені металошукачі та налагоджена комунікація з правоохоронцями.

"Безпека дітей - наша спільна відповідальність. Якщо ми будемо чуйними до них вдома, у школі, нам буде значно легше вберегти їх від дій, про які вони шкодуватимуть усе своє життя", - підсумував Білецький.

Що передувало

Інцидент зі стріляниною у школі на Закарпатті стався 16 квітня вранці. За даними поліції, підліток дістав пістолет просто під час уроку та зробив кілька пострілів у бік однокласника. Потерпілий отримав поранення, однак медики оперативно надали допомогу - загрози його життю немає.