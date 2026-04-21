Підліток, який влаштував стрілянину в школі на Закарпатті, діяв за вказівкою росіян

20:21 21.04.2026 Вт
2 хв
Російські спецслужби вербували підлітків через онлайн-ігри
aimg Марія Науменко
Фото: очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький (facebook.com)

Інциденти у школах Закарпаття, зокрема стрілянина у Чопі, пов’язали з діями російських спецслужб. За даними слідства, підлітків могли вербувати через інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького за підсумками наради з правоохоронцями та освітянами.

За його словами, у регіоні зафіксовано щонайменше два резонансні випадки. Один із них вдалося попередити у школі села Буштино, де учень намагався пронести ніж і планував завдати шкоди однокласникам.

Інший стався у Чопі та завершився стріляниною. Жертв вдалося уникнути, однак неповнолітньому загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці встановили, що в обох випадках російські спецслужби вербували підлітків через онлайн-ігри. За словами Білецького, дітей цілеспрямовано вивчають, шукають способи психологічного тиску та залякують, підштовхуючи до протиправних дій.

"Саме в цей момент дуже важливі увага, спостережливість, чуйність дорослих: батьків, вчителів, соціальних працівників. Їхня вчасна участь у житті дитини може вберегти від кроку, що зруйнує життя їй чи комусь з її оточення", - наголосив він.

Після цих випадків у регіоні вирішили посилити профілактичну роботу. У школах планують провести батьківські збори за участі правоохоронців, щоб пояснити механізми вербування та ознаки психологічного впливу на дітей.

Також у частині навчальних закладів уже запроваджені додаткові заходи безпеки - працюють офіцери поліції, встановлені металошукачі та налагоджена комунікація з правоохоронцями.

"Безпека дітей - наша спільна відповідальність. Якщо ми будемо чуйними до них вдома, у школі, нам буде значно легше вберегти їх від дій, про які вони шкодуватимуть усе своє життя", - підсумував Білецький.

Що передувало

Інцидент зі стріляниною у школі на Закарпатті стався 16 квітня вранці. За даними поліції, підліток дістав пістолет просто під час уроку та зробив кілька пострілів у бік однокласника. Потерпілий отримав поранення, однак медики оперативно надали допомогу - загрози його життю немає.

Після нападу юнак намагався втекти, але правоохоронці затримали його за лічені хвилини. Згодом з’ясувалося, що він використав шумовий пістолет, перероблений під вогнепальний. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт і не виключили, що підлітка могли змусити вчинити злочин.

Як повідомили в обласній прокуратурі, 15-річному фігуранту оголосили підозру у замаху на умисне вбивство двох або більше осіб. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а сторона обвинувачення клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

