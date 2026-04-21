Подросток, устроивший стрельбу в школе на Закарпатье, действовал по указанию россиян

Инциденты в школах Закарпатья, в частности стрельба в Чопе, связали с действиями российских спецслужб. По данным следствия, подростков могли вербовать через интернет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого по итогам совещания с правоохранителями и педагогами.
По его словам, в регионе зафиксировано по меньшей мере два резонансных случая. Один из них удалось предупредить в школе села Буштино, где ученик пытался пронести нож и планировал нанести вред одноклассникам.
Другой произошел в Чопе и завершился стрельбой. Жертв удалось избежать, однако несовершеннолетнему грозит пожизненное заключение.
Правоохранители установили, что в обоих случаях российские спецслужбы вербовали подростков через онлайн-игры. По словам Билецкого, детей целенаправленно изучают, ищут способы психологического давления и запугивают, подталкивая к противоправным действиям.
"Именно в этот момент очень важны внимание, наблюдательность, чуткость взрослых: родителей, учителей, социальных работников. Их своевременное участие в жизни ребенка может уберечь от шага, который разрушит жизнь ему или кому-то из его окружения", - подчеркнул он.
После этих случаев в регионе решили усилить профилактическую работу. В школах планируют провести родительские собрания с участием правоохранителей, чтобы объяснить механизмы вербовки и признаки психологического воздействия на детей.
Также в части учебных заведений уже введены дополнительные меры безопасности - работают офицеры полиции, установлены металлоискатели и налажена коммуникация с правоохранителями.
"Безопасность детей - наша общая ответственность. Если мы будем чуткими к ним дома, в школе, нам будет значительно легче уберечь их от действий, о которых они будут жалеть всю свою жизнь", - подытожил Билецкий.
Инцидент со стрельбой в школе на Закарпатье произошел 16 апреля утром. По данным полиции, подросток достал пистолет прямо во время урока и сделал несколько выстрелов в сторону одноклассника. Пострадавший получил ранения, однако медики оперативно оказали помощь - угрозы его жизни нет.
После нападения юноша пытался убежать, но правоохранители задержали его за считанные минуты. Впоследствии выяснилось, что он использовал шумовой пистолет, переделанный под огнестрельный. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт и не исключили, что подростка могли заставить совершить преступление.
Как сообщили в областной прокуратуре, 15-летнему фигуранту объявили подозрение в покушении на умышленное убийство двух или более лиц. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, а сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.