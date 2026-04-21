Подросток, устроивший стрельбу в школе на Закарпатье, действовал по указанию россиян

По его словам, в регионе зафиксировано по меньшей мере два резонансных случая. Один из них удалось предупредить в школе села Буштино, где ученик пытался пронести нож и планировал нанести вред одноклассникам.

Другой произошел в Чопе и завершился стрельбой. Жертв удалось избежать, однако несовершеннолетнему грозит пожизненное заключение.

Правоохранители установили, что в обоих случаях российские спецслужбы вербовали подростков через онлайн-игры. По словам Билецкого, детей целенаправленно изучают, ищут способы психологического давления и запугивают, подталкивая к противоправным действиям.

"Именно в этот момент очень важны внимание, наблюдательность, чуткость взрослых: родителей, учителей, социальных работников. Их своевременное участие в жизни ребенка может уберечь от шага, который разрушит жизнь ему или кому-то из его окружения", - подчеркнул он.

После этих случаев в регионе решили усилить профилактическую работу. В школах планируют провести родительские собрания с участием правоохранителей, чтобы объяснить механизмы вербовки и признаки психологического воздействия на детей.

Также в части учебных заведений уже введены дополнительные меры безопасности - работают офицеры полиции, установлены металлоискатели и налажена коммуникация с правоохранителями.

"Безопасность детей - наша общая ответственность. Если мы будем чуткими к ним дома, в школе, нам будет значительно легче уберечь их от действий, о которых они будут жалеть всю свою жизнь", - подытожил Билецкий.

Что предшествовало

Инцидент со стрельбой в школе на Закарпатье произошел 16 апреля утром. По данным полиции, подросток достал пистолет прямо во время урока и сделал несколько выстрелов в сторону одноклассника. Пострадавший получил ранения, однако медики оперативно оказали помощь - угрозы его жизни нет.