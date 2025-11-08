Підліток із Росії затриманий у Німеччині за поширення пропаганди ІДІЛ

Державна служба безпеки Німеччини розпочала розслідування щодо молодого хлопця з Росії, якого підозрюють у поширенні екстремістського контенту та можливому порушенні закону про зброю.

У п’ятницю ввечері близько 21:00 спецпідрозділ SWAT увірвався до квартири підлітка в багатоквартирному будинку в Ноттульні, а також провів обшук у квартирі його батьків.

Як виявилось, 16-річний хлопець нібито публікував у соцмережах зображення з ісламістською символікою та зброєю, зокрема ножами та пістолетами, з посиланням на терористичну організацію "Ісламська держава".

Як повідомляє BILD, акаунт підлітка в Instagram привернув увагу правоохоронців через екстремістський контент. Державна безпека вважає, що хлопець міг радикалізуватися у межах ісламістського руху.

Через можливу загрозу для населення було ухвалено рішення про обшук, під час якого поліція вилучила кілька предметів, що зараз проходять судово-медичну експертизу.

Речниця поліції повідомила, що результати очікуються до середини наступного тижня.

За даними правоохоронців, підлітка не було вдома під час обшуку - його затримали після повернення зі спортивного тренування в Мюнстері, неподалік автобусної зупинки.

Чи мав він контакти з іншими ісламістськими мережами, наразі встановлюють. Ордер на арешт ще не видано.