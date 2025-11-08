У Німеччині 16-річного підлітка затримали за підозрою у поширенні пропаганди ІДІЛ та демонстрації зброї в соцмережах. Спецслужби провели обшук у його квартирі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.
Державна служба безпеки Німеччини розпочала розслідування щодо молодого хлопця з Росії, якого підозрюють у поширенні екстремістського контенту та можливому порушенні закону про зброю.
У п’ятницю ввечері близько 21:00 спецпідрозділ SWAT увірвався до квартири підлітка в багатоквартирному будинку в Ноттульні, а також провів обшук у квартирі його батьків.
Як виявилось, 16-річний хлопець нібито публікував у соцмережах зображення з ісламістською символікою та зброєю, зокрема ножами та пістолетами, з посиланням на терористичну організацію "Ісламська держава".
Як повідомляє BILD, акаунт підлітка в Instagram привернув увагу правоохоронців через екстремістський контент. Державна безпека вважає, що хлопець міг радикалізуватися у межах ісламістського руху.
Через можливу загрозу для населення було ухвалено рішення про обшук, під час якого поліція вилучила кілька предметів, що зараз проходять судово-медичну експертизу.
Речниця поліції повідомила, що результати очікуються до середини наступного тижня.
За даними правоохоронців, підлітка не було вдома під час обшуку - його затримали після повернення зі спортивного тренування в Мюнстері, неподалік автобусної зупинки.
Чи мав він контакти з іншими ісламістськими мережами, наразі встановлюють. Ордер на арешт ще не видано.
Зауважимо, що не так давно європейські ЗМІ писали, що російські спецслужби застосовують методи вербування, схожі з практиками ІДІЛ, використовуючи дезінформацію і соцмережі.
Варто додати, що в російських навчальних закладах планують запровадити так звані "уроки минулого", стилізовані під воєнні роки, що фактично перетворюється на інструмент пропаганди та мілітаризації шкільної освіти