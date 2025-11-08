Подросток из России задержан в Германии за распространение пропаганды ИГИЛ

Государственная служба безопасности Германии начала расследование в отношении молодого парня из России, которого подозревают в распространении экстремистского контента и возможном нарушении закона об оружии.

В пятницу вечером около 21:00 спецподразделение SWAT ворвалось в квартиру подростка в многоквартирном доме в Ноттульне, а также провело обыск в квартире его родителей.

Как оказалось, 16-летний парень якобы публиковал в соцсетях изображения с исламистской символикой и оружием, в частности ножами и пистолетами, со ссылкой на террористическую организацию "Исламское государство".

Как сообщает BILD, аккаунт подростка в Instagram привлек внимание правоохранителей из-за экстремистского контента. Государственная безопасность считает, что парень мог радикализироваться в рамках исламистского движения.

Из-за возможной угрозы для населения было принято решение об обыске, во время которого полиция изъяла несколько предметов, которые сейчас проходят судебно-медицинскую экспертизу.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что результаты ожидаются к середине следующей недели.

По данным правоохранителей, подростка не было дома во время обыска - его задержали после возвращения со спортивной тренировки в Мюнстере, недалеко от автобусной остановки.

Имел ли он контакты с другими исламистскими сетями, сейчас устанавливают. Ордер на арест еще не выдан.