Подросток из России задержан в Германии за распространение пропаганды ИГИЛ

Фото: в Германии задержали российского подростка (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Германии 16-летнего подростка задержали по подозрению в распространении пропаганды ИГИЛ и демонстрации оружия в соцсетях. Спецслужбы провели обыск в его квартире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Государственная служба безопасности Германии начала расследование в отношении молодого парня из России, которого подозревают в распространении экстремистского контента и возможном нарушении закона об оружии.

В пятницу вечером около 21:00 спецподразделение SWAT ворвалось в квартиру подростка в многоквартирном доме в Ноттульне, а также провело обыск в квартире его родителей.

Как оказалось, 16-летний парень якобы публиковал в соцсетях изображения с исламистской символикой и оружием, в частности ножами и пистолетами, со ссылкой на террористическую организацию "Исламское государство".

Как сообщает BILD, аккаунт подростка в Instagram привлек внимание правоохранителей из-за экстремистского контента. Государственная безопасность считает, что парень мог радикализироваться в рамках исламистского движения.

Из-за возможной угрозы для населения было принято решение об обыске, во время которого полиция изъяла несколько предметов, которые сейчас проходят судебно-медицинскую экспертизу.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что результаты ожидаются к середине следующей недели.

По данным правоохранителей, подростка не было дома во время обыска - его задержали после возвращения со спортивной тренировки в Мюнстере, недалеко от автобусной остановки.

Имел ли он контакты с другими исламистскими сетями, сейчас устанавливают. Ордер на арест еще не выдан.

Заметим, что не так давно европейские СМИ писали, что российские спецслужбы применяют методы вербовки, схожие с практиками ИГИЛ, используя дезинформацию и соцсети.

Стоит добавить, что в российских учебных заведениях планируют ввести так называемые "уроки прошлого", стилизованные под военные годы, что фактически превращается в инструмент пропаганды и милитаризации школьного образования

