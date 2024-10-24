На підкуп виборців у Молдові з Росії перевели майже 40 млн доларів, - глава поліції

Чернеуцану заявив, що згідно з матеріалами розслідування, тільки в жовтні напередодні виборів і референдуму з Росії до Молдови переказали понад 24 млн доларів через застосунок "Промсвязьбанку".

За даними поліції, схема підкупу виборців із використанням "Промсвязьбанка" почала діяти наприкінці весни, але восени напередодні виборів і референдуму кількість трансферів збільшилася.

Додаток "Промсвязьбанка" людям допомагали встановлювати боти в Telegram. Тільки в жовтні поліція задокументувала і припинила діяльність 97 таких ботів.

Проте, за даними поліції, 138 тисяч номерів із Молдови все ж встигли зареєструвати у системі.

За словами Чернеуцану, якщо у вересні сума переказів становила 15 млн доларів, то зараз вона сягає 39 млн. За цим, за даними молдовської поліції, стоїть молдавських олігарх Ілан Шор.

"Важливо, щоб усі наші громадяни розуміли, що їх втягують у незаконну схему", - підкреслив Чернеуцану.

Станом на зараз правоохоронні органи задокументували понад 520 осіб, причетних до схеми підкупу виборців. Їм загрожує до трьох років в'язниці або великий штраф.