На підкуп виборців у Молдові з Росії перевели майже 40 млн доларів, - глава поліції

З Росії до Молдови було переведено майже 40 мільйонів доларів. Гроші йшли на підкуп виборців під час виборів президента.
Про це заявив глава Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцану, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Чернеуцану заявив, що згідно з матеріалами розслідування, тільки в жовтні напередодні виборів і референдуму з Росії до Молдови переказали понад 24 млн доларів через застосунок "Промсвязьбанку".
За даними поліції, схема підкупу виборців із використанням "Промсвязьбанка" почала діяти наприкінці весни, але восени напередодні виборів і референдуму кількість трансферів збільшилася.
Додаток "Промсвязьбанка" людям допомагали встановлювати боти в Telegram. Тільки в жовтні поліція задокументувала і припинила діяльність 97 таких ботів.
Проте, за даними поліції, 138 тисяч номерів із Молдови все ж встигли зареєструвати у системі.
За словами Чернеуцану, якщо у вересні сума переказів становила 15 млн доларів, то зараз вона сягає 39 млн. За цим, за даними молдовської поліції, стоїть молдавських олігарх Ілан Шор.
"Важливо, щоб усі наші громадяни розуміли, що їх втягують у незаконну схему", - підкреслив Чернеуцану.
Станом на зараз правоохоронні органи задокументували понад 520 осіб, причетних до схеми підкупу виборців. Їм загрожує до трьох років в'язниці або великий штраф.
Раніше ми писали, що у Молдові дійсно заблокували низку проросійських Telegram-каналів.
Ілан Шор - проросійський молдовський політик і бізнесмен, відомий своїм впливом на молдовську політичну сцену, а також низкою скандалів та звинувачень у корупції. Його партія неодноразово організовувала протести проти проєвропейської влади країни.
У 2017 році Кишинівський суд засудив його до 7 років і 6 місяців ув'язнення у справі про викрадення мільярда доларів із банківської системи Молдови. Це рішення було оскаржено, і Шор опинився під судовим контролем. Однак після зміни влади у 2019 році він втік з країни.
26 жовтня 2022 року США та Великобританія ввели санкції проти Шора через його зв'язки з урядом Росії.
У неділю 20 жовтня у Молдові відбулися президентські вибори. Водночас в країні було проведено референдум про вступ країни до Євросоюзу.
Під час виборів Міністерство закордонних справ Молдови звинуватило російську сторону у створенні штучних черг на виборчих дільницях.
А незадовго до цього віце-прем'єр-міністр Молдови Крістіна Герасимова звинуватила Росію у масштабній кампанії щодо дестабілізації політичної ситуації в країні.
За її словами, Москва витратила близько 100 млн євро на спробу зірвати президентські вибори та референдум щодо вступу Молдови до ЄС.
Більш детально про результати виборів та референдуму у Молдові - у матеріалі РБК-Україна.
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