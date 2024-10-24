На подкуп избирателей в Молдове из России перевели почти 40 млн долларов, - глава полиции

Из России в Молдову было переведено около 40 миллионов долларов. Деньги уходили на подкуп избирателей во время выборов президента.
Об этом заявил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеуцану, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Чернеуцану заявил, что согласно материалам расследования, только в октябре накануне выборов и референдума из России в Молдову перевели более 24 млн долларов из-за приложения "Промсвязьбанка".
По данным полиции, схема подкупа избирателей с использованием "Промсвязьбанка" начала действовать в конце весны, но осенью в преддверии выборов и референдума количество трансферов увеличилось.
Приложение "Промсвязьбанка" людям помогало устанавливать боты в Telegram. Только в октябре полиция задокументировала и прекратила деятельность 97 таких роботов.
Однако, по данным полиции, 138 тысяч номеров из Молдовы все-таки успели зарегистрировать в системе.
По словам Чернеуцану, если в сентябре сумма переводов составляла 15 млн долларов, то сейчас она составляет 39 млн. За этим, по данным молдавской полиции, стоит молдавский олигарх Илан Шор.
"Важно, чтобы все наши граждане понимали, что их вовлекают в незаконную схему", - подчеркнул Чернеуцану.
На данный момент правоохранительные органы задокументировали более 520 человек, причастных к схеме подкупа избирателей. Им грозит до трех лет тюрьмы или большой штраф.
Ранее мы писали, что в Молдове действительно заблокирован ряд пророссийских Telegram-каналов.
Илан Шор - пророссийский молдавский политик и бизнесмен, известный своим влиянием на молдавскую политическую сцену, а также рядом скандалов и обвинений в коррупции. Его партия неоднократно организовывала протесты против проевропейских властей страны.
В 2017 году Кишиневский суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам заключения по делу о похищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Это решение было оспорено, и Шор оказался под судебным контролем. Однако после смены власти в 2019 году он скрылся из страны.
26 октября 2022 года США и Великобритания ввели санкции против Шора из-за его связей с правительством России.
В воскресенье 20 октября в Молдове прошли президентские выборы. В то же время в стране был проведен референдум о вступлении страны в Евросоюз.
В ходе выборов Министерство иностранных дел Молдовы обвинило российскую сторону в создании искусственных очередей на избирательных участках.
А незадолго до этого вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимова обвинила Россию в масштабной кампании по дестабилизации политической ситуации в стране.
По ее словам, Москва потратила около 100 млн евро на попытку сорвать президентские выборы и референдум по вступлению Молдовы в ЕС.
Более подробно о результатах выборов и референдума в Молдове - в материале РБК-Украина.
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