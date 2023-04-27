Підірвались на міні. З'явилися подробиці інциденту з енергетиками в Харківській області
У четвер, 27 квітня, у селі Токарівка Харківської області п'ятеро енергетиків підірвалися на міні, один з них загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.
"В Дергачівській громаді на міні росіян підірвався автомобіль з працівниками обленерго. Машина наїхала на вибуховий пристрій, четверо чоловіків отримали серйозні травми. Один із них помер", - йдеться в повідомлені.
Інцидент стався у селі Токарівка, бригада їхала ремонтувати несправності мережі.Слідчі та криміналісти працюють на місці події.
Зазначимо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що енергетики постраждали в наслідок обстрілу окупантів. У поліції спростували цю інформацію.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у середу, 26 квітня, російські окупанти обстріляли з артилерії соціальний автобус, який віз людей з Козачої Лопані до Харкова. Обстріл відбувався з території Росії.
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