Підірвались на міні. З'явилися подробиці інциденту з енергетиками в Харківській області

У четвер, 27 квітня, у селі Токарівка Харківської області п'ятеро енергетиків підірвалися на міні, один з них загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

"В Дергачівській громаді на міні росіян підірвався автомобіль з працівниками обленерго. Машина наїхала на вибуховий пристрій, четверо чоловіків отримали серйозні травми. Один із них помер", - йдеться в повідомлені.

Інцидент стався у селі Токарівка, бригада їхала ремонтувати несправності мережі.Слідчі та криміналісти працюють на місці події.

Зазначимо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що енергетики постраждали в наслідок обстрілу окупантів. У поліції спростували цю інформацію.