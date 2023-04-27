Фото: росіяни з артилерії обстріляли соціальний автобус, який їхав з людьми до Харкова (GettyImages)

У середу, 26 квітня, російські окупанти обстріляли з артилерії соціальний автобус, який віз людей з Козачої Лопані до Харкова. Обстріл відбувався з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника.

"Вчора росіяни обстріляли з великокаліберної артилерії соціальний автобус, який віз цивільних людей з Козачої Лопані до Харкова", - розповів він. За даними військового, удари ворог завдав з території Бєлгородської області РФ. "На щастя, пошкоджень зазнав лише автобус, а всі 36 пасажирів залишились неушкодженими", - констатував він. Як повідомлялося, у середу, 26 квітня, російські війська двічі обстріляли пожежну частину у Харківській області.