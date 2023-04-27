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Подорвались на мине. Появились подробности инцидента с энергетиками в Харьковской области

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Харьковская область, Четверг 27 апреля 2023 19:10
Подорвались на мине. Появились подробности инцидента с энергетиками в Харьковской области Фото: в Херсонской области энергетики подорвались на мине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 27 апреля, в селе Токаревка Харьковской области пятеро энергетиков подорвались на мине, один из них погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

"В Дергачевской общине на мине россиян подорвался автомобиль с работниками облэнерго. Машина наехала на взрывное устройство, четверо мужчин получили серьезные травмы. Один из них скончался", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в селе Токаревка, бригада ехала ремонтировать неисправности сети. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Подорвались на мине. Появились подробности инцидента с энергетиками в Харьковской области

Отметим, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что энергетики пострадали в результате обстрела оккупантов. В полиции опровергли эту информацию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в среду, 26 апреля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии социальный автобус, который вез людей из Казачьей Лопани в Харьков. Обстрел производился с территории России.

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