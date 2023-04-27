ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли село у Харківській області: є загиблий та поранені

Новость на русском →
Харківська область, Четвер 27 квітня 2023 16:45
Росіяни обстріляли село у Харківській області: є загиблий та поранені Фото: росіяни обстріляли село у Харківській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 27 квітня, російські військові обстріляли село Токарівка в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Щойно ворог обстріляв село Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Наразі лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у середу, 26 квітня, російські окупанти обстріляли з артилерії соціальний автобус, який віз людей з Козачої Лопані до Харкова. Обстріл відбувався з території Росії.

Також раніше ми писали, що сьогодні зранку російські війська з артилерії обстріляли село Липці в Харківській області. Ворог влучив у житлову забудову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України
NEWS
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна