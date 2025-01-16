Підірвали колію під час руху військового ешелону. СБУ затримала зрадників

Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала диверсійну групу ворога, яка діяла у Рівненській області. Зрадники підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) під час руху ешелону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Що сталось

"Співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події і забезпечили охорону відповідної локації, що дозволило уникнути аварії та людських жертв. Після ремонту залізничного полотна рух потяга було відновлено", - пише СБУ.

Ворожих агентів було затримано "по гарячих слідах". Ними виявились двоє місцевих жителів 30 й 32 років, яких ворог завербував через Telegram. За інструкцією затримані власноруч виготовили СВП на основі пластиду, який дістали із підготовленого схрону.

Фото: СБУ затримала зрадників, які підірвали колію під час руху військового ешелону (t.me/SBUkr)

"Зловмисники заклали вибухівку під рейки та дистанційно активували її з наближенням військового ешелону. Таким чином ворог сподівався порушити залізничну логістику постачання оборонних вантажів для українських військ на передовій", - додає СБУ.

Під час обшуків було вилучено елементи СВП й мобільні телефони із доказами підривної діяльності.

Що загрожує

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне.