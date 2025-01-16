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Взорвали колею во время движения военного эшелона. СБУ задержала предателей

Четверг 16 января 2025 12:08
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Взорвали колею во время движения военного эшелона. СБУ задержала предателей Фото: СБУ задержала предателей, которые взорвали пути во время движения военного эшелона (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала диверсионную группу врага, которая действовала в Ровенской области. Предатели взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) во время движения эшелона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Что произошло

"Сотрудники СБУ заблаговременно остановили эшелон на безопасном расстоянии от места происшествия и обеспечили охрану соответствующей локации, что позволило избежать аварии и человеческих жертв. После ремонта железнодорожного полотна движение поезда было восстановлено", - пишет СБУ.

Вражеские агенты были задержаны "по горячим следам". Ими оказались двое местных жителей 30 и 32 лет, которых враг завербовал через Telegram. По инструкции задержанные собственноручно изготовили СВУ на основе пластида, который достали из подготовленного тайника.

Фото: СБУ задержала предателей, которые взорвали колею во время движения военного эшелона (t.me/SBUkr)

"Злоумышленники заложили взрывчатку под рельсы и дистанционно активировали ее с приближением военного эшелона. Таким образом враг надеялся нарушить железнодорожную логистику поставки оборонных грузов для украинских войск на передовой", - добавляет СБУ.

Во время обысков были изъяты элементы СВУ и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности.

Что грозит

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины - диверсия, совершенная в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно нейтрализовала сеть агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая шпионила за известными волонтерами и должностными лицами международных организаций.

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