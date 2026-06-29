Підготовку Києва до зими розглянуть на РНБО: стали відомі плани Кабміну

"Віталія Кличка точно не будуть нагороджувати Орденом Ярослава Мудрого. Але звільняти з посади голови КМДА теж не планується. Будь-яка людина, яка прийде на його місце, просто не встигне перебудувати управлінську владу під себе і дати результат", – сказав співрозмовник видання, знайомий з ініціативою уряду.

За його словами, столична влада до зими може не встигнути забезпечити будівництво достатніх потужностей блочно-модульних котелень для надання необхідного теплопостачання. Мова йде про дуже значні обсяги теплогенерації, відносно загальної потреби, зазначив співрозмовник.



За інформацією РБК-України, за результатами засідання РНБО, скоріш за все, слід очікувати рішення, яке змінить повноваження в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.



"Йому, за інформацією видання, можуть дати право більш самостійно, незалежно від голови столичної адміністрації, вирішувати питання підготовки до зими, в тому числі і фінансові. І він буде звільнений від кураторства інших напрямів", – йдеться в публікації.



18 червня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін вже найближчим часом планує ініціювати питання підготовки Києва до зими на розгляд РНБО.

Свириденко підкреслила, що Київ має бути повністю готовий до наступної зими, і додала, що це є прямою відповідальністю столичної влади.

У березні Володимир Зеленський заявляв про необхідність допомогти столиці в процесі підготовки до зими. Він зазначив, що допомогти в цьому питанні може Олександр Кубраков, який певний час очолював Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури й одночасно обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України.