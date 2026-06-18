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Питання підготовки Києва до зими винесуть на РНБО: Кабмін не задоволений темпами

14:37 18.06.2026 Чт
2 хв
Графіки зірвані, попри найбільший бюджет серед усіх міст України
aimg Валерій Ульяненко
Питання підготовки Києва до зими винесуть на РНБО: Кабмін не задоволений темпами Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (facebook.com/KabminUA )
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Кабінет міністрів вже найближчим часом планує ініціювати питання підготовки Києва до зими на розгляд РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

"З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, Уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень", - наголосила вона.

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Свириденко підкреслила, що Київ має бути повністю готовий до наступної зими, і додала, що це є прямою відповідальністю столичної влади.

"Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути", - заявила очільниця уряду.

За її словами, для влади Києва наразі немає важливішого пріоритету, ніж підготовка до зими.

Свириденко підкреслила, що столиця має найбільший бюджет серед усіх українських міст та усі необхідні можливості, щоб забезпечити належну готовність до холодів.

Нагадаємо, одразу після завершення опалювального сезону столична влада розпочала підготовку до наступної зими. Роботи проводяться в межах плану стійкості Києва, який Київрада затвердила у березні цього року.

Водночас Кабмін визначив для КМДА чіткі строки підготовки міста до опалювального сезону. На реалізацію відповідних заходів уряд спрямував понад 4 млрд гривень і вимагає надати детальний звіт із термінами виконання та відповідальними.

Зазначимо, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Київ досі не затвердив комплексний план стійкості на майбутню зиму. Він наголосив на необхідності оформити підготовчі заходи у вигляді чіткого та системного документа.

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Київ Юлія Свириденко Опалювальный сезон
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