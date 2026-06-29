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Подготовку Киева к зиме рассмотрят на СНБО: стали известны планы Кабмина

11:05 29.06.2026 Пн
2 мин
Полномочия одного из заместителей столичного мэра могут существенно расширить
aimg Юрий Дощатов aimg Анастасия Мацепа
Фото: теплоснабжение столицы – главный вызов правительству и КГГА (РБК-Украина)

На заседании СНБО по вопросу подготовки Киева не планируется выносить решение об увольнении главы КГГА.

"Виталия Кличко точно не будут награждать Орденом Ярослава Мудрого. Но увольнять с должности главы КГГА тоже не планируется. Любой человек, который придет на его место, просто не успеет перестроить управленческие власти под себя и дать результат", – сказал собеседник издания, знакомый с инициативой правительства.

По его словам, столичные власти до зимы могут не успеть обеспечить строительство достаточных мощностей блочно-модульных котельных для предоставления необходимого теплоснабжения. Речь идет об очень значительных объемах теплогенерации относительно общей потребности, отметил собеседник.

По информации РБК-Украины, по результатам заседания СНБО, скорее всего, следует ожидать решения, которое изменит полномочия и.о. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева .

"Ему, по информации издания, могут дать право более самостоятельно, независимо от главы столичной администрации, решать вопросы подготовки к зиме, в том числе и финансовые. И он будет освобожден от кураторства других направлений", – говорится в публикации.

18 июня премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин уже в ближайшее время планирует инициировать вопросы подготовки Киева к зиме на рассмотрение СНБО.

Свириденко подчеркнула, что Киев должен быть полностью готов к следующей зиме, и добавила, что это является прямой ответственностью столичных властей.

В марте Владимир Зеленский заявлял о необходимости помочь столице в процессе подготовки к зиме. Он отметил, что помочь в этом вопросе может Александр Кубраков , который некоторое время возглавлял Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и одновременно занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины.

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