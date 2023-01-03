Підготовка ЗСУ до контратаки біля Кремінної та кінець російського наступу на Вугледар: карти боїв

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської області та сході Харківської області

Російські війська продовжували робити безуспішні спроби покращити свої тактичні позиції на північний захід від Сватового 1 і 2 січня після тактичної паузи у зв'язку з новорічними святами. Російський "воєнкор" стверджував, що і українські, і російські сили взяли тактичну паузу на Новий рік, але, ймовірно, поновили бойові дії приблизно 2 січня. Російський військовий блогер повідомив, що війська РФ атакували Стельмахівку (приблизно за 16 км на північний захід від Сватового) 2 січня, але не повідомив, чим це закінчилося. У Генштабі ЗСУ поінформували, що 2 січня українські війська відбили наступ окупантів на Стельмахівку. Інше російське джерело заявило, що на лінії Куп'янськ - Сватове продовжуються важкі артилерійські дуелі, і заявило, що ЗСУ ведуть розвідку російських позицій у районі Кислівки, Первомайського та Ольшана.

ЗСУ продовжували відбивати контратаки російських військ у районі Кремінної 1 та 2 січня. Прес-секретар Східної групи військ ЗСУ Сергій Черевий повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ на Білогорівку (приблизно за 13 км на південний схід від Кремінної), а в Луганській обласній військовій адміністрації повідомили, що українські сили ліквідували російську бронетанкову групу (приблизно 13 км на північний захід від Кремінної). Російський "воєнкор" також стверджував, що війська РФ намагалися атакувати Площанку, але не уточнив результату. Інше російське джерело заявило, що ЗСУ готують великомасштабну атаку біля Кремінної, і відзначило, що російські сили очікують контрнаступу української сторони, як тільки земля в цьому районі замерзне. Джерело також додало, що ЗСУ зводять понтонні переправи на південний захід від Кремінної та ведуть розвідку російських позицій у районі Дібрової (приблизно 6 км на захід від Кремінної), Кремінної та Білогорівки. В ISW зазначили, що не роблять жодних зусиль для оцінки обґрунтованості цих тверджень.

Російські джерела стверджували, що українські військові завдали серії ударів HIMARS по тилових позиціях військ РФ в окупованій частині Луганської області. "ЛНРівці" розповідали, що ЗСУ завдали ударів по Первомайську, Чмирівці (на східній околиці Старобільська), Сватовому та Рубіжному в окупованій частині території Луганської області за допомогою HIMARS.

Український центр оборонних стратегій, український аналітичний центр національної безпеки інформував, що російські сили в основному використовують підрозділи Західного та Центрального військового округу (ЗВО та ЦВО) на лінії фронту Харків - Сіверськ. У центрі зазначили, що від 23 до 28 російських батальйонно-тактичних груп (БТГ) Західного та Центрального військових округів нині прикривають близько 154 км лінії фронту на цій ділянці з розкидом близько 5,5 км на БТГ. Центр встановив, що на цьому напрямку діють елементи ЗВО 1-ї танкової армії та її 4-ї та 47-ї танкових дивізій; 6-а загальновійськова армія (ЗВА), 3-я мотострілецька дивізія 20-ї ЗВА та 11-й армійський корпус (АК) Балтійського флоту, частини ЦВО 90-ї танкової дивізії, 201-а в/б (російська база в Таджикистані), 2-а ЗВА та 41-а ЗВА, з Північного військового округу частини 14-ї АК, російські повітряно-десантні частини 76-ї ВДД, 106-ї ВДД, окремі сили спеціальних операцій ВДВ. У звіті також зазначалося, що на цій лінії фронту також ведуть бої частини Донецького та Луганського "1-го та 2-го армійських корпусів" та групи "Вагнера".

Ці БТГ, ймовірно, не мають своєї нормальної кінцевої міцності та деградують у бою, пишуть аналітики. ISW також зазначає, що 29 листопада Міноборони Великої Британії повідомило, що російські сили більше не розгортаються у з'єднаннях БТГ.

Ситуація на Донбасі

Українські джерела повідомляють, що війська РФ передислокуються вздовж східного напрямку, намагаючись підтримувати темпи артилерійського обстрілу. Офіційний представник Східної групи військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив 2 січня, що російські окупанти знизили швидкість обстрілу з 20-80 000 пострілів на день до максимум 20 000 на день, і ведуть пошук складів радянських боєприпасів калібру 122 мм і 152 мм як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Череватий повідомив, що російські сили віддають пріоритет обстрілам лінії фронту в Бахмуті та Авдіївці, а не на інших ділянках фронту. Український центр оборонних стратегій повідомив 1 січня, що дві російські батальйонно-тактичні групи (БТГ) 137-го гвардійського повітряно-десантного полку 106-ї гвардійської Тульської повітряно-десантної дивізії прибули до Попасної Луганської області та, як очікується, діятимуть у напрямі Попасна - Соледар чи Попаснянський-Бахмутський напрямок. Ці БТГ, ймовірно, деградували та деморалізовані, зазначають аналітики.

Російські війська продовжували завдавати наземних ударів у районі Бахмута та Авдіївки 1 та 2 січня з невеликою швидкістю просування. Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що українські сили сильно зміцнили житловий район навколо Бахмута, тому "кожних 10 метрів" з'являється нова лінія оборони. У Генштабі ЗСУ повідомили 1 та 2 січня, що українські сили відбили наземні атаки окупантів у районі Бахмута; на північ від Бахмута біля Червоної Гори; на північний схід від Бахмута в районі Соледара, Білогорівки, Роздолівки та Бахмутського; на південь від Бахмута в районі Озарянівки; та на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки. Російське джерело стверджувало, що війська РФ захопили кілька українських позицій біля Кліщіївки, а кадри з геолокацією показують, що російські сили трохи просунулися в районі населеного пункту. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на 1,7 км у районі Соледар - Бахмутське та захопили українські позиції на північний схід від Бахмута в районі Підгородного, але ISW не може підтвердити ці твердження.

У Генштабі ЗСУ інформували, що 2 січня українські війська відбили атаки російських сухопутних військ на південний захід від Авдіївки в районі Опитного та Красногорівки. Російський військовий блогер заявив, що в районі Мар'їнки йдуть бої та що російські війська намагаються просунутися з напрямків Невельське, Первомайське та Опитне у бік Кам'янки.

Відомий російський "воєнкор" заявив, що російський наступ на Вугледар на півдні Донецької області "зачинено", підтверджуючи нещодавню оцінку ISW про те, що наступ військ РФ уздовж лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, досяг кульмінації. Військовий блогер зазначив, що російські сили проводять щоденні наступальні операції на всьому східному напрямку, але ці дії мають здебільшого тактичний характер.

"Південна вісь"

Війська РФ продовжували обмежені наземні атаки на південному напрямку у період з 1 по 2 січня. Представниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила 2 січня, що українські сили продовжують відбивати спроби Росії атакувати позиції ЗСУ у Херсонській області на лівому (східному) березі Дніпро та змусити російські війська перегрупуватися. 2 січня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ провели рейд українськими позиціями в Новопокровці Запорізької області та що російські війська закріпилися в захопленій Дорожнянці, просунувшись до Мирного (10,5 км на захід від Дорожнянки). У Міноборони РФ заявили, що українські сили безуспішно контратакували у районі Дорожнянки. ISW не може самостійно перевірити ці заяви. Війська РФ продовжували обстріл населених пунктів на південному напрямку.

Різні джерела продовжували повідомляти, що війська РФ будують оборону та відновлюють сили на окупованих територіях у Запорізькій області та Криму. На супутникових знімках Sentinel видно, що російські солдати збудували траншеї станом на 29 грудня вздовж дороги Р37 біля Богданівки у центральній частині Запорізької області. Український Центр оборонних стратегій повідомив 1 січня, що війська РФ перекидають "територіальні війська" (сформовані з мобілізованих у легкопіхотні частини), намагаючись відновити боєздатність 205-ї та 34-ї окремих мотострілкових бригад 49-ї армії, і перекидають логістичний вузол та два логістичні маршрути в окупованому Криму та на півдні Запорізької області. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко аналогічним чином заявив 2 січня, що російська влада перекинула свіжомобілізованих солдатів до Урзуфа Донецької області (4 км від кордону із Запорізькою областю). На супутникових знімках видно, що війська РФ розширювали авіабазу Бельбек у Криму в період із 30 червня 2022 року по 1 січня 2023 року.

Російські війська також продовжували оборонні дії у Херсонській області. Представниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила 1 січня, що війська РФ готуються до оборонних дій на лівому березі Дніпра. Вона повідомила, що російські війська зберігають значну, невстановлену кількість сил на півдні, незважаючи на нестачу сил на східному напрямку, і що російські сили перекидають мобілізовані резервні сили на передову у Херсонській області. Аналітик з відкритих джерел (OSINT) поділився фотографіями російських сил, які, ймовірно, проводять річкове патрулювання в болотах на південь від Херсона.

У Генштабі ЗСУ заявили 1 січня, що російські сили обстрілюють населені пункти на східному березі Дніпра навпроти міста Херсона з метою примусу місцевого населення до евакуації та дестабілізації гуманітарної ситуації в Херсонській області.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченню російської живої сили та техніки вздовж південного напрямку. 2 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська завдали ударів по захоплених окупантами н.п. Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ та Токмак, внаслідок чого загинуло понад 175 російських військовослужбовців, знищено російський склад боєприпасів та 12 одиниць озброєння та військової техніки. Аналітик OSINT поширив непідтверджені повідомлення місцевих жителів про те, що в ніч з 1 на 2 січня ЗСУ завдали удару по Арабатській стрілці в окупованому Криму, викликавши паніку серед місцевої "влади".