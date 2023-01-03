Подготовка ВСУ к контратаке возле Кременной и конец российского наступления на Угледар: карты боев

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской области и востоке Харьковской области

Российские войска продолжали предпринимать безуспешные попытки улучшить свои тактические позиции к северо-западу от Сватово 1 и 2 января после, как сообщается, тактической паузы в связи с новогодними праздниками. Российский "военкор" утверждал, что и украинские, и российские силы взяли тактическую паузу на Новый год, но, вероятно, возобновили боевые действия примерно 2 января. Российский военный блогер сообщил, что войска РФ атаковали Стельмаховку (примерно в 16 км к северо-западу от Сватово) 2 января, но не сообщил, чем это закончилось. В Генштабе ВСУ информировали, что 2 января украинские войска отразили наступление оккупантов на Стельмаховку. Другой российский источник заявил, что на линии Купянск - Сватово продолжаются тяжелые артиллерийские дуэли, и заявил, что ВСУ ведут разведку российских позиций в районе Кисловки, Первомайского и Ольшана.

ВСУ продолжали отражать контратаки российских войск в районе Кременной 1 и 2 января. Пресс-секретарь Восточной группы войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск на Белогоровку (примерно в 13 км к юго-востоку от Кременной), а в Луганской областной военной администрации сообщили, что украинские силы ликвидировали российскую бронетанковую группу возле Площанки (примерно 13 км к северо-западу от Кременной). Российский "военкор" также утверждал, что войска РФ пытались атаковать Площанку, но не уточнил исхода. Другой российский источник заявил, что ВСУ готовят крупномасштабную атаку возле Кременной, и отметил, что российские силы ожидают контрнаступления украинской стороны, как только земля в этом районе замерзнет. Источник также добавил, что ВСУ возводят понтонные переправы к юго-западу от Кременной и ведут разведку российских позиций в районе Дибровой (примерно 6 км к западу от Кременной), Кременной и Белогоровки. В ISW отметили, что не предпринимают никаких усилий для оценки обоснованности этих утверждений.

Российские источники утверждали, что украинские военные нанесли серию ударов HIMARS по тыловым позициям войск РФ в оккупированной части Луганской области. "ЛНРовцы" рассказывали, что ВСУ нанесли удары по Первомайску, Чмыровке (на восточной окраине Старобельска), Сватово и Рубежному в оккупированной части территории Луганской области с помощью HIMARS.

Украинский центр оборонных стратегий, украинский аналитический центр по национальной безопасности информировал, что российские силы в основном используют подразделения Западного и Центрального военного округа (ЗВО и ЦВО) на линии фронта Харьков - Северск. В центре отметили, что от 23 до 28 российских батальонно-тактических групп (БТГ) Западного и Центрального военных округов в настоящее время прикрывают около 154 км линии фронта на этом участке с разбросом около 5,5 км на БТГ. Центр установил, что на этом направлении действуют элементы ЗВО 1-й танковой армии и ее 4-й и 47-й танковых дивизий; 6-я общевойсковая армия (ОВА), 3-я мотострелковая дивизия 20-й ОВА и 11-й армейский корпус (АК) Балтийского флота, части ЦВО 90-й танковой дивизии, 201-я в/б (российская база в Таджикистане), 2-я ОВА и 41-я ОВА, из Северного военного округа части 14-й АК, российские воздушно-десантные части 76-й ВДД, 106-й ВДД, отдельные силы специальных операций ВДВ. В отчете также указывалось, что на этой линии фронта также ведут бои части Донецкого и Луганского "1-го и 2-го армейских корпусов" и группы "Вагнера".

Эти БТГ, вероятно, не имеют своей нормальной конечной прочности и деградируют в бою, пишут аналитики. ISW также отмечает, что 29 ноября Минобороны Великобритании сообщило, что российские силы больше не развертываются в соединениях БТГ.

Ситуация на Донбассе

Украинские источники сообщают, что войска РФ передислоцируются вдоль восточного направления, стараясь поддерживать темпы артиллерийских обстрелов. Официальный представитель Восточной группы войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил 2 января, что российские оккупанты снизили скорость обстрела с 20-80 000 выстрелов в день до максимум 20 000 в день, и ведут поиск складов советских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм как внутри страны, так и на международном уровне. Череватый сообщил, что российские силы отдают приоритет обстрелу линии фронта в Бахмуте и Авдеевке, а не на других участках фронта. Украинский центр оборонных стратегий сообщил 1 января, что две российские батальонно-тактические группы (БТГ) 137-го гвардейского воздушно-десантного полка 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии прибыли под Попасную Луганской области и, как ожидается, будут действовать в направлении Попасная - Соледар или Попаснянско-Бахмутское направление. Эти БТГ, вероятно, деградировали и деморализованы, отмечают аналитики.

Российские войска продолжали наносить наземные удары в районе Бахмута и Авдеевки 1 и 2 января с небольшой скоростью продвижения. Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские силы сильно укрепили жилой район вокруг Бахмута, поэтому "каждые 10 метров" появляется новая линия обороны. В Генштабе ВСУ сообщили 1 и 2 января, что украинские силы отразили наземные атаки оккупантов в районе Бахмута; к северу от Бахмута у Красной Горы; к северо-востоку от Бахмута в районе Соледара, Белогоровки, Роздоливки и Бахмутского; к югу от Бахмута в районе Озаряновки; и к юго-западу от Бахмута возле Клещиевки. Российский источник утверждал, что войска РФ захватили несколько украинских позиций возле Клещиевки, а кадры с геолокацией показывают, что российские силы немного продвинулись в районе населенного пункта. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на 1,7 км в районе Соледар-Бахмутское и захватили украинские позиции к северо-востоку от Бахмута в районе Подгородного, но ISW не может подтвердить эти утверждения.

В Генштабе ВСУ информиовали, что 2 января украинские войска отразили атаки российских сухопутных войск юго-западнее Авдеевки в районе Опытного и Красногоровки. Российский военный блогер заявил, что в районе Марьинки идут бои и что российские войска пытаются продвинуться с направлений Невельское, Первомайское и Опытное в сторону Каменки.

Известный российский "военкор" заявил, что российское наступление на Угледар на юге Донецкой области "закрыто", подтверждая недавнюю оценку ISW о том, что наступление войск РФ вдоль линии фронта в Донецкой области, вероятно, достигло кульминации. Военный блогер отметил, что российские силы проводят ежедневные наступательные операции на всем восточном направлении, но эти действия носят в основном тактический характер.

"Южная ось"

Войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки на южном направлении в период с 1 по 2 января. Представитель Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк заявила 2 января, что украинские силы продолжают отражать попытки России атаковать позиции ВСУ в Херсонской области на левом (восточном) берегу Днепр и заставить российские войска перегруппироваться. 2 января российский "военкор" заявил, что войска РФ провели рейд по украинским позициям в Новопокровке Запорожской области и что российские войска закрепились в захваченной Дорожнянке, продвинувшись до Мирного (10,5 км западнее Дорожнянки). В Минобороны РФ заявили, что украинские силы безуспешно контратаковали в районе Дорожнянки. ISW не может самостоятельно проверить эти заявления. Войска РФ продолжали обстрел населенных пунктов на южном направлении.

Различные источники продолжали сообщать, что войска РФ строят оборону и восстанавливают силы на оккупированных территориях в Запорожской области и Крыму. На спутниковых снимках Sentinel видно, что российские солдаты построили траншеи по состоянию на 29 декабря вдоль дороги Р37 возле Богдановки в центральной части Запорожской области. Украинский Центр оборонных стратегий сообщил 1 января, что войска РФ перебрасывают "территориальные войска" (сформированные из мобилизованных в легкопехотные части), пытаясь восстановить боеспособность 205-й и 34-й отдельных мотострелковых бригад 49-й армии, и перебрасывают логистический узел и два логистических маршрута в оккупированном Крыму и на юге Запорожской области. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко аналогичным образом заявил 2 января, что российские власти перебросили свежемобилизованных солдат в Урзуф Донецкой области (4 км от границы с Запорожской областью). На спутниковых снимках видно, что войска РФ расширяли авиабазу Бельбек в Крыму в период с 30 июня 2022 года по 1 января 2023 года.

Российские войска также продолжали оборонительные действия в Херсонской области. Представитель Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк заявила 1 января, что войска РФ готовятся к оборонительным действиям на левом берегу Днепра. Она сообщила, что российские войска сохраняют значительное, неустановленное количество сил на юге, несмотря на нехватку сил на восточном направлении, и что российские силы перебрасывают мобилизованные резервные силы на передовую в Херсонской области. Аналитик из открытых источников (OSINT) поделился фотографиями российских сил, предположительно проводящих речное патрулирование в болотах к югу от Херсона.

В Генштабе ВСУ заявили 1 января, что российские силы обстреливают населенные пункты на восточном берегу Днепра напротив города Херсон с целью принуждения местного населения к эвакуации и дестабилизации гуманитарной ситуации в Херсонской области.

ВСУ продолжают наносить удары по скоплениям российской живой силы и техники вдоль южного направления. 2 января Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска нанесли удары по захваченных оккупантами н.п. Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск и Токмак, в результате чего погибло более 175 российских военнослужащих, уничтожен российский склад боеприпасов и 12 единиц вооружения и военной техники. Аналитик OSINT распространил неподтвержденные сообщения местных жителей о том, что в ночь с 1 на 2 января ВСУ нанесли удар по Арабатской стрелке в оккупированном Крыму, вызвав панику среди местных "властей".