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Підготовка до зими та енергетична стійкість: Зеленський зустрівся з мерами

23:14 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Підготовка до зими та енергетична стійкість: Зеленський зустрівся з мерами Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна готується до зими на тлі російських ударів по критичній та транспортній інфраструктурі. Особливо важливою є координація дій з цього приводу місцевої влади і органів управління державою вищого рівня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський зустрівся з мерами

Президент провів першу подібну зустріч з міськими головами різних українських міст:

  • Харкова,
  • Дніпра,
  • Ужгорода,
  • Івано-Франківська,
  • Чернівців,
  • Черкас,
  • Миколаєва,
  • Вінниці.

"Також були виконувачі обовʼязків міських голів Одеси, Запоріжжя, Луцька, Рівного, виконавчий директор Асоціації міст України та президентка Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради", - каже Зеленський.

За словами президента, це була перша зустріч у такому форматі діалогу, тепер ці заходи будуть регулярними.

Підготовка до зими

Зеленський зауважив, що пріоритетом є підготовка міст і громад до зимового періоду.

"Енергетика, захист неба, внутрішні безпекові загрози, стійкість зв’язку та допомога нашим людям - усе це потрібно захищати, відновлювати, забезпечувати. Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути", - каже він.

Мери обговорювали з главою держави реакцію на ці виклики на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади.

"Ключове - щоб з кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація по тому, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення", - зазначив президент.

Також на зустрічі обговорили:

  • пошук механізмів допомоги людям, які можуть опинитись у складних обставинах протягом зими,
  • бюджетну спроможність громад.

"Головне - працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства та нашої держави. Дякую кожному, хто саме так діє", - зазначив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що відновлення після російських ударів у Сумській та Київській областях надто повільне, каже Зеленський.

За його словами, вже визначили, як виправити ситуацію.

Крім того, внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено енергооб'єкти на Київщині та Житомирщині. У столиці 7 листопада була надзвичайно складна ситуація з енергопостачанням, через це проблеми виникли і з теплом та водою.

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Володимир Зеленський Україна
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