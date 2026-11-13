Підготовка до зими та енергетична стійкість: Зеленський зустрівся з мерами

Україна готується до зими на тлі російських ударів по критичній та транспортній інфраструктурі. Особливо важливою є координація дій з цього приводу місцевої влади і органів управління державою вищого рівня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram, повідомляє РБК-Україна .

Зеленський зустрівся з мерами

Президент провів першу подібну зустріч з міськими головами різних українських міст:

Харкова,

Дніпра,

Ужгорода,

Івано-Франківська,

Чернівців,

Черкас,

Миколаєва,

Вінниці.

"Також були виконувачі обовʼязків міських голів Одеси, Запоріжжя, Луцька, Рівного, виконавчий директор Асоціації міст України та президентка Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради", - каже Зеленський.

За словами президента, це була перша зустріч у такому форматі діалогу, тепер ці заходи будуть регулярними.

Підготовка до зими

Зеленський зауважив, що пріоритетом є підготовка міст і громад до зимового періоду.

"Енергетика, захист неба, внутрішні безпекові загрози, стійкість зв’язку та допомога нашим людям - усе це потрібно захищати, відновлювати, забезпечувати. Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути", - каже він.

Мери обговорювали з главою держави реакцію на ці виклики на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади.

"Ключове - щоб з кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація по тому, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення", - зазначив президент.



Також на зустрічі обговорили:

пошук механізмів допомоги людям, які можуть опинитись у складних обставинах протягом зими,

бюджетну спроможність громад.

"Головне - працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства та нашої держави. Дякую кожному, хто саме так діє", - зазначив Зеленський.