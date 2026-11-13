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Подготовка к зиме и энергетическая стойкость: Зеленский встретился с мэрами

23:14 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Подготовка к зиме и энергетическая стойкость: Зеленский встретился с мэрами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина готовится к зиме на фоне российских ударов по критической и транспортной инфраструктуре. Особенно важна координация действий по этому поводу местной власти и органов управления государством высшего уровня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, сообщает РБК-Украина .

Зеленский встретился с мэрами

Президент провел первую подобную встречу с городскими головами разных украинских городов:

  • Харькова,
  • Днепра,
  • Ужгорода,
  • Ивано-Франковска,
  • Черновцов,
  • Черкасс,
  • Николаева,
  • Винницы.

"Также были исполняющие обязанности городских председателей Одессы, Запорожья, Луцка, Ровно, исполнительный директор Ассоциации городов Украины и президент Украинской ассоциации районных и областных советов, председатель Харьковского областного совета", - говорит Зеленский.

По словам президента, это была первая встреча в таком формате диалога, теперь эти мероприятия будут регулярными.

Подготовка к зиме

Зеленский отметил, что приоритетом является подготовка городов и общин к зимнему периоду.

"Энергетика, защита неба, внутренние угрозы безопасности, устойчивость связи и помощь нашим людям - все это нужно защищать, восстанавливать, обеспечивать. Откровенно обсудили все вызовы, которые есть и которые могут быть", - говорит он.

Мэры обсуждали с главой государства реакцию на эти вызовы на центральном уровне, на уровне областных и местных властей.

"Ключевое - чтобы из каждого региона и города оперативно поступала реальная информация о происходящем на местах и были соответствующие решения", - отметил президент.

Также на встрече обсудили:

  • поиск механизмов помощи людям, которые могут оказаться в сложных обстоятельствах в течение зимы,
  • бюджетную способность громад.

"Главное - работать совместно, чтобы были реальные результаты для украинского общества и нашего государства. Благодарю каждого, кто именно так действует", - отметил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что восстановление после российских ударов в Сумской и Киевской областях слишком медленное, говорит Зеленский.

По его словам, уже определили, как исправить ситуацию.

Кроме того, в результате ночной атаки России повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. В столице 7 ноября была чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением, поэтому проблемы возникли и с теплом и водой.

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