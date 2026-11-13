Зеленський заявив про проблеми з відновленням енергетики: темпи повільні, звіти недостовірні

Відновлення після російських ударів у Сумській та Київській областях надто повільне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах. Учасники доповіли про наслідки ударів по Сумщині та хід відновлювальних робіт у Шостці й Конотопі. Окремо прозвучали звіти з Київщини - Білої Церкви, Броварів та інших міст.

Повільні темпи та недостовірні звіти

Президент зазначив, що темпи відновлювальних робіт у низці громад залишаються надто повільними. Крім того, з окремих міст надходила неточна інформація про реальний стан справ.

"Темпи відновлювальних робіт надто повільні, і було, на жаль, недостовірне інформування з місць в кількох містах", - зазначив Зеленський.

За його словами, вже визначили, як виправити ситуацію. Міністерство енергетики разом із Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах громад мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб відновлення проходило швидше.

Нагадаємо, раніше президент заявляв, що ударами по мостах та енергомережі Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру та ускладнити життя людей у прифронтових регіонах.

Також він повідомляв, що Україна отримає додаткову допомогу від Євросоюзу - йдеться про підтримку логістики, енергетики та підготовку до зими.