Зеленський заявив про проблеми з відновленням енергетики: темпи повільні, звіти недостовірні
Відновлення після російських ударів у Сумській та Київській областях надто повільне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Глава держави розповів, що провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах. Учасники доповіли про наслідки ударів по Сумщині та хід відновлювальних робіт у Шостці й Конотопі. Окремо прозвучали звіти з Київщини - Білої Церкви, Броварів та інших міст.
Повільні темпи та недостовірні звіти
Президент зазначив, що темпи відновлювальних робіт у низці громад залишаються надто повільними. Крім того, з окремих міст надходила неточна інформація про реальний стан справ.
"Темпи відновлювальних робіт надто повільні, і було, на жаль, недостовірне інформування з місць в кількох містах", - зазначив Зеленський.
За його словами, вже визначили, як виправити ситуацію. Міністерство енергетики разом із Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах громад мають підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб відновлення проходило швидше.
Нагадаємо, раніше президент заявляв, що ударами по мостах та енергомережі Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру та ускладнити життя людей у прифронтових регіонах.
Також він повідомляв, що Україна отримає додаткову допомогу від Євросоюзу - йдеться про підтримку логістики, енергетики та підготовку до зими.
Також ми писали, що глава держави пояснював, навіщо Україні потрібні крилаті ракети Taurus - вони потрібні для знищення російських пускових установок, а не для ударів по цивільних об'єктах.
Зеленський також розповідав, що завдяки війні система ППО IRIS-T стала одним з найпопулярніших у світі брендів після "петріотів".