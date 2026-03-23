На місяць раніше, ніж минулого року. Україна почала поповнювати запаси газу

16:38 23.03.2026 Пн
2 хв
Запаси газу в підземних сховищах збільшуються вже другий тиждень
aimg Юрій Дощатов aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Україна накопичує запаси газу (facebook.com/gas.tso.ua)

Україна вже другий тиждень накопичує газ у підземних сховищах. Запас активного газу в ПСГ з 13 по 22 березня збільшився на 118 млн кубометрів - до 4,77 млрд кубометрів (з урахуванням буферного газу - 9,4 млрд кубометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкриті дані міжнародних платформ.

Читайте також: Ціни на газ у Європі злетіли на 35% після удару по найбільшому в світі СПГ-комплексу

Зменшення запасів припинилося з 13 березня. Тоді в ПСГ залишилося 4,77 млрд кубометрів активного газу, що в 4 рази більше за минулорічний показник на цю дату - 1,2 млрд кубометрів.

Чому почалося накопичення газу

Потепління в Україні та сонячна погода в березні поліпшили ситуацію з електропостачанням і знизили використання газу.

У результаті, за умови імпорту, що перебуває на рівні 24-25 млн кубометрів на добу, з урахуванням внутрішнього видобутку, з'явилася можливість невикористаний газ залишати в сховищах.

Фото: Україна накопичує запаси газу (РБК-Україна)

В останні 9 днів обсяг газу в ПСГ поповнюється в середньому на 12 млн кубометрів на добу.

Накопичення газу почалося раніше, ніж минулого року

Накопичення газу в 2026 році почалося майже на місяць раніше, ніж минулого року. У 2025 році обсяги газу в ПСГ почали збільшуватися з 18 квітня.

На той момент активного газу там залишалося 0,67 млрд кубометрів.

Загроза дефіциту газу

Нагадаємо, раніше Financial Times писало, що світовий ринок скрапленого природного газу (СПГ) опинився перед критичним викликом через блокування поставок із Перської затоки.

За даними видання, запаси палива, що перебувають у дорозі, вичерпаються протягом найближчих 10 днів. Після того, як останні танкери розвантажаться в портах призначення, очікується повне припинення надходжень із цього регіону.

Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади