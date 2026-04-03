Подготовка к зиме "на паузе": Украина меняет планы закупки газа из-за войны в Иране

15:13 03.04.2026 Пт
В планах Киева - импортировать до 2,5 млрд кубометров газа
aimg Валерий Ульяненко aimg Юрий Дощатов
Подготовка к зиме "на паузе": Украина меняет планы закупки газа из-за войны в Иране Фото: Украина планирует перенести газовый импорт на конец года (Getty Images)

Украина планирует перенести период активного импорта газа для наполнения хранилищ на вторую половину года из-за резкого подорожания энергоресурсов на фоне войны в Иране.

Об этом РБК-Украина сообщили источники на рынке.

По словам собеседника, пока нет прогнозов по снижению цены на газ в ближайшие месяцы. Поэтому импорт может быть активизирован даже в конце третьего - начале четвертого кварталов.

Обычно газ для наполнения хранилищ Украина активно импортировала с конца весны до начала осени. В прошлом году дополнительные объемы газа закупались в Европе в зимний период, чтобы избежать дефицита.

По февральским оценкам правительства, с которыми ознакомилось издание, в течение года планировалось импортировать 2-2,5 млрд кубометров. Но для этого пока что нет средств.

Сокращение импорта газа

Напомним, источники РБК-Украина в энергетике рассказали, что с 1 апреля Украина существенно сократила импорт газа и прекратила его поставки через Венгрию, а также через Словакию и Румынию. Причина заключается в том, что трейдеры не запланировали их по этим направлениям.

По состоянию на среду бело зарезервированы лишь поставки через Польшу в объеме 0,78 млн кубометров, что составляет 3% от суточных поставок газа в марте.

Отсутствие заявок на бронирование мощностей для поставок газа может быть связано с его подорожанием в марте из-за войны в Иране. Цена газа в Европе за месяц выросла почти на 60% и сейчас превышает 600 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Reuters писало, что "Нафтогаз" начал переговоры с румынской компанией OMV Petrom по совместному освоению газового месторождения на шельфе Черного моря.

Украина обнаружила этот объект еще до начала полномасштабной войны. Точные объемы запасов не разглашаются, однако источники в отрасли называют его "одним из самых перспективных" в Черноморском регионе.

РБК-Украина также ранее сообщило, что Украина уже третью неделю продолжает накопление запасов газа в подземных хранилищах. Оно началось на месяц раньше, чем в прошлом году.

Больше о том, с какими трудностями может столкнуться Украина во время подготовки к зиме, читайте в материале РБК Украина.

