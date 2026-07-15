Підготовка до зими: куди підуть останні 40 млрд грн від уряду Свириденко

На фінальному засіданні чинного складу Кабміну ухвалили механізм використання 40 млрд грн на підготовку до зими у межах Планів стійкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експремʼєр-міністерки Юлії Свириденко.
Загалом на реалізацію Планів стійкості вже спрямовано 67,8 млрд грн з державного бюджету та ще 9,6 млрд грн - з місцевих бюджетів.
Уряд розробляв ці плани спільно з регіонами з березня на виконання рішення РНБО. Головна мета - підготувати критичну інфраструктуру до наступного опалювального сезону та забезпечити людей теплом, водою і світлом навіть в умовах постійних атак.
Раніше РБК-Україна писало, що Верховна Рада 14 липня підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єра, а разом з нею у відставку йде і весь склад Кабміну.
Головним кандидатом на пост нового голови уряду є Сергій Корецький, який наразі очолює "Нафтогаз".
Також раніше повідомлялося, що Плани стійкості регіонів наразі виконано в середньому на 40%.
Найкращі темпи демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області, а серед аутсайдерів - Львівська, Івано-Франківська області та Київ.