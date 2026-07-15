Підготовка до зими: куди підуть останні 40 млрд грн від уряду Свириденко

Скільки вже витратили

Загалом на реалізацію Планів стійкості вже спрямовано 67,8 млрд грн з державного бюджету та ще 9,6 млрд грн - з місцевих бюджетів.

Уряд розробляв ці плани спільно з регіонами з березня на виконання рішення РНБО. Головна мета - підготувати критичну інфраструктуру до наступного опалювального сезону та забезпечити людей теплом, водою і світлом навіть в умовах постійних атак.

На що підуть кошти

Кошти спрямують на: