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Підготовка до зими: куди підуть останні 40 млрд грн від уряду Свириденко

20:43 15.07.2026 Ср
2 хв
Це стало одним із останніх рішень Кабміну перед відставкою
aimg Валерія Абабіна
Фото:Чоловік взимку готує їжу у парку. Київ 2026 (Getty Images)

На фінальному засіданні чинного складу Кабміну ухвалили механізм використання 40 млрд грн на підготовку до зими у межах Планів стійкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експремʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

Скільки вже витратили

Загалом на реалізацію Планів стійкості вже спрямовано 67,8 млрд грн з державного бюджету та ще 9,6 млрд грн - з місцевих бюджетів.

Уряд розробляв ці плани спільно з регіонами з березня на виконання рішення РНБО. Головна мета - підготувати критичну інфраструктуру до наступного опалювального сезону та забезпечити людей теплом, водою і світлом навіть в умовах постійних атак.

На що підуть кошти

Кошти спрямують на:

  • захист об'єктів критичної інфраструктури;
  • розвиток розподіленої генерації та резервних джерел живлення;
  • безперебійне водопостачання та водовідведення;
  • підвищення стійкості систем теплопостачання;
  • модернізацію мереж і комунальної інфраструктури.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна Рада 14 липня підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єра, а разом з нею у відставку йде і весь склад Кабміну.

Головним кандидатом на пост нового голови уряду є Сергій Корецький, який наразі очолює "Нафтогаз".

Також раніше повідомлялося, що Плани стійкості регіонів наразі виконано в середньому на 40%.

Найкращі темпи демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області, а серед аутсайдерів - Львівська, Івано-Франківська області та Київ.

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