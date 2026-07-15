Подготовка к зиме: куда пойдут последние 40 млрд грн от правительства Свириденко

На финальном заседании действующего состава Кабмина был принят механизм использования 40 млрд грн на подготовку к зиме в рамках Планов устойчивости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-премьер-министра Юлии Свириденко.
Всего на реализацию Планов устойчивости уже направлено 67,8 млрд. грн. из государственного бюджета и еще 9,6 млрд. грн. - из местных бюджетов.
Правительство разрабатывало эти планы совместно с регионами с марта во исполнение решения СНБО. Главная цель – подготовить критическую инфраструктуру к следующему отопительному сезону и обеспечить людей теплом, водой и светом даже в условиях постоянных атак.
Ранее РБК-Украина писала, что Верховная Рада 14 июля поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьера, а вместе с ней в отставку уходит и весь состав Кабмина.
Главным кандидатом на пост нового главы правительства является Сергей Корецкий , который возглавляет "Нафтогаз".
Также ранее сообщалось, что Планы устойчивости регионов выполнены в среднем на 40%.
Лучшие темпы показывают Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Черкасская области, а среди аутсайдеров – Львовская, Ивано-Франковская области и Киев.