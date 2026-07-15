Подготовка к зиме: куда пойдут последние 40 млрд грн от правительства Свириденко

Сколько уже потратили

Всего на реализацию Планов устойчивости уже направлено 67,8 млрд. грн. из государственного бюджета и еще 9,6 млрд. грн. - из местных бюджетов.

Правительство разрабатывало эти планы совместно с регионами с марта во исполнение решения СНБО. Главная цель – подготовить критическую инфраструктуру к следующему отопительному сезону и обеспечить людей теплом, водой и светом даже в условиях постоянных атак.

На что пойдут деньги

Средства направят на: