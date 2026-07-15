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Подготовка к зиме: куда пойдут последние 40 млрд грн от правительства Свириденко

20:43 15.07.2026 Ср
2 мин
Это стало одним из последних решений Кабмина перед отставкой
aimg Валерия Абабина
Фото: Мужчина зимой готовит еду в парке. Киев 2026 (Getty Images)

На финальном заседании действующего состава Кабмина был принят механизм использования 40 млрд грн на подготовку к зиме в рамках Планов устойчивости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-премьер-министра Юлии Свириденко.

Сколько уже потратили

Всего на реализацию Планов устойчивости уже направлено 67,8 млрд. грн. из государственного бюджета и еще 9,6 млрд. грн. - из местных бюджетов.

Правительство разрабатывало эти планы совместно с регионами с марта во исполнение решения СНБО. Главная цель – подготовить критическую инфраструктуру к следующему отопительному сезону и обеспечить людей теплом, водой и светом даже в условиях постоянных атак.

На что пойдут деньги

Средства направят на:

  • защита объектов критической инфраструктуры;
  • развитие распределенной генерации и резервных источников питания;
  • бесперебойное водоснабжение и водоотвод;
  • повышение стойкости систем теплоснабжения;
  • модернизацию сетей и коммунальной инфраструктуры

Ранее РБК-Украина писала, что Верховная Рада 14 июля поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьера, а вместе с ней в отставку уходит и весь состав Кабмина.

Главным кандидатом на пост нового главы правительства является Сергей Корецкий , который возглавляет "Нафтогаз".

Также ранее сообщалось, что Планы устойчивости регионов выполнены в среднем на 40%.

Лучшие темпы показывают Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Черкасская области, а среди аутсайдеров – Львовская, Ивано-Франковская области и Киев.

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