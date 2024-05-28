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Підготовка військових й не тільки. Сирський переговорив з головою Генштабу Польщі

Вівторок 28 травня 2024 08:41
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Підготовка військових й не тільки. Сирський переговорив з головою Генштабу Польщі Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 27 травня, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський провів переговори з головою Генерального штабу Польщі Вєславом Кукулою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сирського.

Під час перемовин сторони порушили питання:

  • поточної ситуації на полі бою;
  • потреб українських військовослужбовців;
  • підготовки українських бійців.

"Також ми готові ділитись з польськими колегами досвідом набутим нашими Силами оборони під час ведення бойових дій", - заявив Сирський.

У тому ж числі головнокомандувач ЗСУ подякував особисто Кукулі за потужну підтримку Україні на тлі боротьби з російською агресією.

Підтримка Польщі під час війни

Від початку повномасштабної війни з Російською Федерацією Польща стала одним з найактивніших союзників України. Варшава надала значну кількість військової підтримки, а також допомагає з навчанням українських бійців.

Як розповідав речник Міністерства закордонних справ Польщі (МЗС) Павел Вронський, наразі Варшава розглядає питання щодо збиття російських ракет під час обстрілів по території України.

Згідно з даними ЗМІ, країни Балтії й Польща також розглядають сценарій щодо введення військ у разі здобуття Росією успіхів на полі бою.

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