Країни Балтії та Польща можуть ввести війська в Україну у разі успіху РФ, - Spiegel

Країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну, якщо РФ здобуде успіх на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel .

Як розповідає Spiegel, в кулуарах конференції Леннарта Мері з питань зовнішньої політики та політики безпеки, що проходила в столиці Естонії минулого тижня, парламентарі країн Балтії попередили представників німецького уряду про наслідки політики Берліна щодо війни в Україні.

Зокрема, йдеться про відмову надавати українській армії далекобійну зброю та заборону ЗСУ завдавати удари по території РФ західним озброєнням.

"Їхній аргумент такий: якщо росіянам вдасться здійснити стратегічний прорив на сході України через те, що Захід лише наполовину допомагає Києву, ситуація може різко загостритися. У такому випадку країни Балтії та Польща не чекатимуть на розгортання російських військ на своїх кордонах, попереджали балтійські політики - вони самі відправлять війська в Україну. І що це означатиме, було зрозуміло: НАТО стане стороною війни", - йдеться в публікації Spiegel.

Як пояснює Spiegel, це саме той сценарій, якого бояться канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден.

"Ті, хто хоче обмежити війну через надмірну стриманість, насправді, ризикують вивести її з-під контролю", - резюмує Spiegel.