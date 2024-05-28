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Подготовка военных и не только. Сырский переговорил с главой Генштаба Польши

Вторник 28 мая 2024 08:41
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Подготовка военных и не только. Сырский переговорил с главой Генштаба Польши Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 27 мая, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел переговоры с главой Генерального штаба Польши Веславом Кукулой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сырского.

Во время переговоров стороны подняли вопросы:

  • текущей ситуации на поле боя;
  • потребностей украинских военнослужащих;
  • подготовки украинских бойцов.

"Также мы готовы делиться с польскими коллегами опытом приобретенным нашими Силами обороны во время ведения боевых действий", - заявил Сырский.

В том же числе главнокомандующий ВСУ поблагодарил лично Кукули за мощную поддержку Украины на фоне борьбы с российской агрессией.

Поддержка Польши во время войны

С начала полномасштабной войны с Российской Федерацией Польша стала одним из самых активных союзников Украины. Варшава предоставила значительное количество военной поддержки, а также помогает с обучением украинских бойцов.

Как рассказывал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Польши Павел Вронский, в настоящее время Варшава рассматривает вопрос сбивания российских ракет во время обстрелов по территории Украины.

Согласно данным СМИ, страны Балтии и Польша также рассматривают сценарий по вводу войск в случае преуспевания Россией на поле боя.

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