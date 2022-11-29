Підготовка росіян до масованої атаки та візит глав МЗС семи країн: новини за 28 листопада

Російські окупанти проводять підготовку до нового масованого удару по Україні. Тим часом Київ відвідали міністри закордонних справ семи країн.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 28 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

РФ готується до нової атаки Військові попередили українців про загрозу

Росія готується до нової ракетної атаки, тому вивела в Чорне море ракетоносій, заявила начальник прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"У Чорному морі з'явився за тривалий час, кілька діб не було, ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, що несе вісім ракет типу "Калібр" на своєму борту. Це свідчить про те, що підготовка йшла", - наголосила вона.

Глави МЗС семи країн прибули до Києва

Міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії прибули з візитом до Києва.

"Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну від початку російської агресії. Головне питання - як далі підтримувати Україну", - написав глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

Рада ЄС додала порушення санкцій до списку кримінальних злочинів

Європейська рада одноголосно прийняла рішення додати порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів Євросоюзу".

"ЄС рішуче відповів на непровоковану та невиправдану війну Росії проти України. Він ввів безпрецедентну кількість санкцій, спрямованих проти економіки Росії і перешкодивши її здатності продовжувати цю агресію. Щоб досягти успіху, їх реалізація потребує спільних зусиль, і сьогоднішнє рішення є важливим інструментом для забезпечення припинення будь-яких спроб оминути ці заходи", - сказав міністр юстиції Чехії Павло Блажек.

Кличко поставив крапку у питанні евакуації з Києва та закликав робити запаси

Повної евакуації з Києва у разі затяжного блекауту не буде, можливий тимчасовий переїзд деяких мешканців до передмістя, заявив Кличко в інтерв'ю РБК-Україна.

"На цей випадок кожен з нас має алгоритм дій навіть у разі евакуації. Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде – можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій до передмістя, туди, де можуть бути сервіси", - додав мер.

Столтенберг очікує рішень щодо ППО для України на саміті НАТО у Бухаресті

Країнам-членам НАТО під час саміту в Бухаресті необхідно ухвалити рішення щодо нарощування постачань систем протиповітряної оборони в Україну на тлі постійних атак Росії, вважає генсек Альянсу Йєнс Столтенберг.

"Я очікую, що одним з повідомлень за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ тут, у Бухаресті, буде необхідність подальшого нарощування поставок (Україні - ред.) як систем протиповітряної оборони, так і, звичайно, запасних частин, навчання та боєприпасів для різних систем протиповітряної оборони", - зазначив він.

Сніг з дощем, ожеледиця та сильний вітер: синоптик розповіла, де чекати на негоду 29 листопада

У вівторок, 29 листопада, сніг, який переходитиме місцями в дощ, слід очікувати у Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій, Одеській областях та Кропивницькому, розповіла синоптик Наталія Діденко.

За її словами, на решті території України опадів не очікується.