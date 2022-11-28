Кличко поставив крапку у питанні евакуації з Києва та закликав робити запаси

Повної евакуації з Києва у разі затяжного блекауту не буде, можливий лише тимчасовий переїзд деяких жителів у передмістя.

Він зазначив, що міська влада має бути готовою до різних сценаріїв, в тому числі й до поганих.

"На цей випадок у кожного з нас є алгоритм дій навіть у випадку евакуації. Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде - можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси", - сказав він.

Мер також закликав киян врахувати різні сценарії і бути готовим. За інформацією військових, росіяни планують і надалі наносити підступні удари по інфраструктурі України, щоб залякати українців темрявою і холодом.

"Тому прохання мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки, закачайте офлайн-карти на свої телефони. І у разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих. Але ми робимо все для того, щоб гіршого випадку не сталося", - додав Кличко.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію зі столиці. Однак вона може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок.

Нагадаємо, енергетики повідомили, що з 26 листопада світло у Києві вмикатимуть таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного жителя складала не більше 5 годин.

Також в ДТЕК дали важливу пораду киянам, у яких з 23 листопада не з'являлося світло.

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