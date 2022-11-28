Глави МЗС семи країн прибули до Києва

Міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії прибули з візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника латвійського МЗС Едгарса Рінкевичса в Twitter.

За словами міністра, політики у Києві проведуть ряд зустрічей з керівництвом України.

"Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Головне питання - як далі підтримувати Україну", - написав Рінкевичс.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у соцмережах зазначив, що країни Балтії та Північної Європи продовжать підтримувати українців, попри російські атаки.

"Сьогодні в Києві на знак повної солідарності з Україною. Попри бомбові дощі та варварську жорстокість Росії, Україна переможе!" - зазначив він.

Теми переговорів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністрами семи країн. Він зазначив, що головними темами переговорів були зброя, фінанси та санкції проти Росії.

"У 9-му санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терорист. Значну увагу також приділили енергетичній сфері й обстрілам Росією нашої критичної інфраструктури", - зазначив Шмигаль.

Фото: Шмигаль зустрівся з главами МЗС семи країн (t.me/Denys_Smyhal)

Нагадаємо, що 26 листопада прем'єр Бельгії Александр Де Кроо відвідав Київ. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленський та анонсував новий пакет допомоги.

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