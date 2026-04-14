Підготовка до опалювального сезону: Зеленський назвав "проблемні" регіони

10:39 14.04.2026 Вт
Президент попередив про персональну відповідальність керівників чотирьох регіонів
Олена Чупровська
Підготовка до опалювального сезону: Зеленський назвав "проблемні" регіони Фото: Зеленський вимагає прискоритись: чотири регіони не вклалися в терміни (Getty Images)

Чотири регіони України відстають від графіка підготовки до опалювального сезону. Президент України Володимир Зеленський вимагає особистої відповідальності від кожного керівника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Х за підсумками наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

368 об'єктів у роботі

За словами президента, в Україні вже задіяно 368 об'єктів у рамках планів стійкості - передусім йдеться про оновлення захисту енергетичної та критичної інфраструктури.

Попри загальний прогрес, частина регіонів не встигає за затвердженим графіком.

Питання є до чотирьох регіонів:

  • Львівська область;
  • Волинська область;
  • Одеська область;
  • Київ.

Що вирішили

Зеленський та Свириденко домовилися відновити формат селекторних нарад. До них залучатимуть:

  • керівників областей і громад;
  • профільних урядовців;
  • правоохоронців;
  • військове командування, яке відповідає за прикриття об'єктів.

"Завдання загальнодержавне - повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні", - наголосив президент.

Окремо обговорювалося питання нового обладнання для енергооб'єктів. За словами Зеленського, відповідні домовленості з партнерами мають бути досягнуті вже цього тижня.

Уряд уже виділив понад 22 млрд гривень на захист 576 ключових об'єктів, а для водоканалів передбачено 26 окремих проєктів у 10 громадах загальною вартістю 12,7 млрд гривень.

Міністр енергетики Денис Шмигаль назвав 13,2 млрд куб. м критично необхідним мінімумом, який дасть змогу пройти зиму навіть за умов масованих атак і сильних морозів.

