Подготовка к отопительному сезону: Зеленский назвал "проблемные" регионы

10:39 14.04.2026 Вт
2 мин
Президент предупредил о персональной ответственности руководителей четырех регионов
aimg Елена Чупровская
Подготовка к отопительному сезону: Зеленский назвал "проблемные" регионы Фото: Зеленский требует ускориться: четыре региона не уложились в сроки (Getty Images)

Четыре региона Украины отстают от графика подготовки к отопительному сезону. Президент Украины Владимир Зеленский требует личной ответственности от каждого руководителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Х по итогам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко.

Читайте также: "Самые большие в Украине". Шмыгаль назвал сумму долгов Харькова за газ и свет

368 объектов в работе

По словам президента, в Украине уже задействовано 368 объектов в рамках планов устойчивости - прежде всего речь идет об обновлении защиты энергетической и критической инфраструктуры.

Несмотря на общий прогресс, часть регионов не успевает за утвержденным графиком.

Вопросы есть к четырем регионам:

  • Львовская область;
  • Волынская область;
  • Одесская область;
  • Киев.

Что решили

Зеленский и Свириденко договорились восстановить формат селекторных совещаний. К ним будут привлекать:

  • руководителей областей и громад;
  • профильных чиновников;
  • правоохранителей;
  • военное командование, которое отвечает за прикрытие объектов.

"Задача общегосударственная - полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в определенный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе", - подчеркнул президент.

Отдельно обсуждался вопрос нового оборудования для энергообъектов. По словам Зеленского, соответствующие договоренности с партнерами должны быть достигнуты уже на этой неделе.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко представила план защиты водоснабжения на следующий отопительный сезон.

Правительство уже выделило более 22 млрд гривен на защиту 576 ключевых объектов, а для водоканалов предусмотрено 26 отдельных проектов в 10 громадах общей стоимостью 12,7 млрд гривен.

Также мы писали, что в газовых хранилищах планируют накопить не менее 14,6 млрд куб. м газа.

Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 13,2 млрд куб. м критически необходимым минимумом, который позволит пройти зиму даже в условиях массированных атак и сильных морозов.

