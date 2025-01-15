"Підготована нашвидкуруч": експерт вказав на особливості ранкової атаки РФ

Ранковий обстріл Росії, ймовірно, був підготовлений нашвидкуруч, щоб відзвітувати власному народу після прильотів по території країни-терориста.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Валерій Романенко.
"Схоже, що атака була підготовлена нашвидкуруч. Тобто, росіяни мають відзвітувати перед своїм народом, що вони теж здатні завдавати удари. Бо після того, я по них полетіло, як кажуть російські пабліки, 200 безпілотників, 5 днів палало в "Енгельсі", то росіянам потрібно було зробити якийсь жест у відповідь", - пояснив експерт.
Романенко додав, що під час попередніх атак росіяни ретельно готували досить високий рівень комбінованості ударів. Сьогодні ж ворог застосував лише одну балістичну ракету й чотири "Калібри". Останні ж є найбільш примітивними російськими ракетами. Також було запущено 27 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників.
"Ну тут зрозуміло, що щось впало в море. Бо не можуть з бомбардувальника запустити непарну кількість ракет. Там симетрична підвіска", - додав він.
За словами експерта, сьогоднішня атака була по обмеженій кількості, а у Львівській області ворог намагався вразити, в першу чергу, газосховища.
"Ну а дрони запустили за звичкою. Відносно кількість дронів теж була менша ніж при великих масованих ударах. Ну і тому загалом ефективність нашої ППО, якщо брати лише крилаті ракети, показує 85%, а по дронах - 100% збиття", - відзначив експерт.
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ) на територію України її війська систематично здійснюють масовані атаки, використовуючи різні види озброєнь, що створює серйозну загрозу для життя мирних жителів.
Сьогоднішній ранок не став виключенням. Спершу російські сили застосували безпілотні літальні апарати (БпЛА), а згодом стало відомо про залучення стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Детальніше про ранковий обстріл - в матеріалі РБК-Україна.
Як розповідали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 77 повітряних цілей.
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