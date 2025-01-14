ua en ru
Вт, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Масштабна нічна атака на Росію була спецоперацією СБУ й Сил оборони, - джерела

Вівторок 14 січня 2025 12:50
UA EN RU
Масштабна нічна атака на Росію була спецоперацією СБУ й Сил оборони, - джерела Ілюстративне фото: масштабна нічна атака на Росію була спецоперацією СБУ й Сил оборони ( t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Масштабна атака на російські регіони у ніч на 14 січня була спецоперацією Служби безпеки України (СБУ) та Сил оборони. Під удар потрапили хімкомбінат, склади боєприпасів й не тільки.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у СБУ.

Під час атаки було уражено:

  • Алексінський хімічний комбінат у Тульській області. Після атаки дронами СБУ зафіксована велика пожежа;
  • склади ФАБ, КАБ, крилатих ракет на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. "Бавовна" палає й досі;
  • Саратовський нафтопереробний завод. Зафіксована велика пожежа;
  • Брянський хімічний завод. Зафіксовані влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

"СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об’єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод - це болючий удар по спроможності Росії вести війну в Україні", - повідомило джерело.

Удари по території Росії

СБУ, Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони та Сили оборони регулярно завдають ударів по військових і стратегічних об'єктах на території Росії. Основними цілями таких операцій є склади боєприпасів, військові бази, й об'єкти критичної енергетики, які підтримують військову агресію країни-терориста.

Відповідні кроки мають на меті знизити бойовий потенціал російської армії, створити психологічний тиск на супротивника та ускладнити логістику.

Нещодавно Сили оборони атакували нафтобазу в російському Енгельсі, яка забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Казань, Енгельс, Брянськ і не тільки. Що відомо про масштабну атаку на об'єкти РФ (відео)
Казань, Енгельс, Брянськ і не тільки. Що відомо про масштабну атаку на об'єкти РФ (відео)
DAILY
Крапля газу в морі політики. Що відбувається в ЄС після зупинки транзиту з РФ через Україну
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Крапля газу в морі політики. Що відбувається в ЄС після зупинки транзиту з РФ через Україну