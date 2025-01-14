Масштабна нічна атака на Росію була спецоперацією СБУ й Сил оборони, - джерела

Масштабна атака на російські регіони у ніч на 14 січня була спецоперацією Служби безпеки України (СБУ) та Сил оборони. Під удар потрапили хімкомбінат, склади боєприпасів й не тільки.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у СБУ.

Під час атаки було уражено:

Алексінський хімічний комбінат у Тульській області. Після атаки дронами СБУ зафіксована велика пожежа;

склади ФАБ, КАБ, крилатих ракет на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. "Бавовна" палає й досі;

Саратовський нафтопереробний завод. Зафіксована велика пожежа;

Брянський хімічний завод. Зафіксовані влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

"СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об’єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод - це болючий удар по спроможності Росії вести війну в Україні", - повідомило джерело.

Удари по території Росії

СБУ, Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони та Сили оборони регулярно завдають ударів по військових і стратегічних об'єктах на території Росії. Основними цілями таких операцій є склади боєприпасів, військові бази, й об'єкти критичної енергетики, які підтримують військову агресію країни-терориста.

Відповідні кроки мають на меті знизити бойовий потенціал російської армії, створити психологічний тиск на супротивника та ускладнити логістику.

Нещодавно Сили оборони атакували нафтобазу в російському Енгельсі, яка забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2".