"Підготована нашвидкуруч": експерт вказав на особливості ранкової атаки РФ

Ранковий обстріл Росії, ймовірно, був підготовлений нашвидкуруч, щоб відзвітувати власному народу після прильотів по території країни-терориста .

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

"Схоже, що атака була підготовлена нашвидкуруч. Тобто, росіяни мають відзвітувати перед своїм народом, що вони теж здатні завдавати удари. Бо після того, я по них полетіло, як кажуть російські пабліки, 200 безпілотників, 5 днів палало в "Енгельсі", то росіянам потрібно було зробити якийсь жест у відповідь", - пояснив експерт.

Романенко додав, що під час попередніх атак росіяни ретельно готували досить високий рівень комбінованості ударів. Сьогодні ж ворог застосував лише одну балістичну ракету й чотири "Калібри". Останні ж є найбільш примітивними російськими ракетами. Також було запущено 27 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників.

"Ну тут зрозуміло, що щось впало в море. Бо не можуть з бомбардувальника запустити непарну кількість ракет. Там симетрична підвіска", - додав він.

За словами експерта, сьогоднішня атака була по обмеженій кількості, а у Львівській області ворог намагався вразити, в першу чергу, газосховища.

"Ну а дрони запустили за звичкою. Відносно кількість дронів теж була менша ніж при великих масованих ударах. Ну і тому загалом ефективність нашої ППО, якщо брати лише крилаті ракети, показує 85%, а по дронах - 100% збиття", - відзначив експерт.