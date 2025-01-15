"Подготовлена на скорую руку": эксперт указал на особенности утренней атаки РФ

Утренний обстрел России, вероятно, был подготовлен на скорую руку, чтобы отчитаться собственному народу после прилетов по территории страны-террориста .

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

"Похоже, что атака была подготовлена на скорую руку. То есть, россияне должны отчитаться перед своим народом, что они тоже способны наносить удары. Потому что после того, как по ним полетело, как говорят российские паблики, 200 беспилотников, 5 дней пылало в "Энгельсе", то россиянам нужно было сделать какой-то ответный жест", - пояснил эксперт.

Романенко добавил, что во время предыдущих атак россияне тщательно готовили достаточно высокий уровень комбинированности ударов. Сегодня же враг применил лишь одну баллистическую ракету и четыре "Калибры". Последние же являются наиболее примитивными российскими ракетами. Также было запущено 27 крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков.

"Ну здесь понятно, что что-то упало в море. Потому что не могут с бомбардировщика запустить нечетное количество ракет. Там симметричная подвеска", - добавил он.

По словам эксперта, сегодняшняя атака была по ограниченному количеству, а во Львовской области враг пытался поразить, в первую очередь, газохранилища.

"Ну а дроны запустили по привычке. Относительно количество дронов тоже было меньше чем при больших массированных ударах. Ну и поэтому в целом эффективность нашей ПВО, если брать только крылатые ракеты, показывает 85%, а по дронам - 100% сбития", - отметил эксперт.=