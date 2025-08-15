Підбори kitten heels і джинси кльош: "лук" Джамали, який захочеться повторити

Відома українська співачка Джамала продемонструвала в мережі стильний образ із трендовими речами.
Слінгбеки на підборах kitten heels
Головна родзинка образу - слінгбеки з анімалістичним леопардовим принтом. Це туфлі із закритим носком і ремінцем, який проходить навколо п'яти.
Каблук "kitten heel" - невисокий і витончений, що робить взуття зручним і водночас елегантним. Крім того, така форма підборів - один із помітних трендів, який повертає моду на більш практичне та жіночне взуття.
Анімалістичний принт, своєю чергою, додає образу зухвалості.
Джинси кльош
На Джамалі також розкльошені джинси темно-сірого кольору. Цей фасон є ретро-трендом - його носили модниці в 70-х, а зараз він знову повернувся на подіуми та вулиці.
Кльош від коліна візуально подовжує ноги та створює ефектний силует. У поєднанні з невисоким каблуком вони мають особливо гармонійний вигляд.
Джинси-кльош - чудовий спосіб додати в образ ретро-шику і невимушеності.
Джинсова куртка
Образ Джамали доповнює джинсова куртка, але не класичного синього кольору, а з ефектом "варьонки", що надає їй сучасного та унікального вигляду.
Джинсові куртки - це вічна класика, яка залишається актуальною з сезону в сезон, але завдяки незвичному забарвленню ця річ має дуже свіжий і трендовий вигляд.
Поєднання джинсів і джинсової куртки - це так званий total denim, який також є модним прийомом.
Образ Джамали - це вдале поєднання класики та актуальних трендів. Вона вміло поєднала ретро-елементи (джинси кльош), вічну класику (джинсова куртка) і сучасні тренди (слінгбеки kitten heels і варена джинсова тканина).
Вийшов стильний, розслаблений і водночас дуже продуманий лук, який підкреслює її індивідуальність.
