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Під завалами майже півсотні людей: у Китаї стався масштабний зсув ґрунту

Фото: у Китаї стався масштабний зсув ґрунту (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На південному заході Китаю в провінції Юньнань стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого 47 людей опинились під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, зсув стався о 05:51 ранку за місцевим часом в одному з сільських районів поблизу міста Чжаотун, де землею і камінням засипало 18 домогосподарств.

Зазначається, що 47 людей, які перебувають під завалами, вважаються зниклими безвісти. Ще понад 200 жителів були евакуйовані до безпечних місць.

Інформації про жертви внаслідок зсуву ґрунту наразі ще не надходило.

На місці стихійного лиха проводиться рятувально-пошукова операція, до якої залучено понад 200 рятувальників, 33 пожежні автомобілі та 10 вантажівок.

Зсув ґрунту в Грузії

Нагадаємо, у серпні у Грузії стався потужний зсув ґрунту. Внаслідок стихійного лиха 31 людина загинула, десятки зникли безвісти. Також було пошкоджено лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, є проблеми зі зв'язком. Через зсув ґрунту загинула й громадянка України.

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