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Под завалами почти полсотни человек: в Китае произошел масштабный оползень

Фото: в Китае произошел масштабный оползень (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло масштабное оползень, в результате чего 47 человек оказались под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как сообщается, оползень произошел в 05:51 утра по местному времени в одном из сельских районов близ города Чжаотун, где землей и камнями засыпало 18 домохозяйств.

Отмечается, что 47 человек, находящихся под завалами, считаются пропавшими без вести. Еще более 200 жителей были эвакуированы в безопасные места.

Информации о жертвах в результате оползня пока не поступало.

На месте стихийного бедствия проводится спасательно-поисковая операция, к которой привлечены более 200 спасателей, 33 пожарных автомобиля и 10 грузовиков.

Оползень в Грузии

Напомним, в августе в Грузии произошел мощный оползень. В результате стихийного бедствия 31 человек погиб, десятки пропали без вести. Также были повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, проблемы со связью. Из-за оползня погибла и гражданка Украины.

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