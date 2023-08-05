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У Грузії через зсув ґрунту загинула українка. Її дитину шукають

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Шові, Субота 05 серпня 2023 14:42
У Грузії через зсув ґрунту загинула українка. Її дитину шукають Фото: у Грузії через зсув ґрунту загинула українка (t.me/NGnewsgeorgia)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

У Грузії через зсув ґрунту загинула громадянка України. Правоохоронці шукають її дитину, яка теж була у зоні стихійного лиха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

"Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також знаходилася в місці трагедії", - йдеться у повідомленні.

Українське посольство в Грузії вже встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла.

Також українські дипломати перевіряють, чи не було інших українців у курортному селищі Шові, де стався потужний зсув ґрунту.

Трагедія у Грузії

Нагадаємо, 3 серпня районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача стався масштабний зсув ґрунту. Внаслідок стихійного лиха зникли безвісти десятки людей. Також пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв'язок працює з перебоями.

У Грузії вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 14:00 відомо про 13 загиблих, ще понад 20 людей залишаються у розшуку.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття народу Грузії через стихійне лихо на гірському курорті Шові.

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