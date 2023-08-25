У Грузії через зсув ґрунту кількість загиблих зросла до 31

Через масштабний зсув ґрунту в районі курортного селища Шові в Грузії кількість загиблих зросла до 31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online .

Керівник Служби управління надзвичайними ситуаціями Грузії Темур Мгебрішвілі розповів, що 24 серпня в ході пошуково-рятувальних робіт виявили тіла ще двох людей.

"Сьогодні за 40 кілометрів від епіцентру стихії, поблизу села Сори було виявлено тіло, ймовірно, чоловіка. В епіцентрі події проводяться точкові повторні перевірки, сьогодні також було помічено тіло ще одного підлітка й окремо фрагмент однієї людини", - заявив Мгебрішвілі.

Він додав, що активні пошукові роботи досі тривають, адже тіла ще двох людей досі не знайдені.

Зсув ґрунту в Грузії

Трагедія відбулась 3 серпня у районі Шові, що в високогірному регіоні Рача. Внаслідок зсуву зникли безвісти десятки людей. Пошкоджено лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, є проблеми зі зв'язком. Через зсув ґрунту загинула й громадянка України.