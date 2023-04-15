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Під завалами будинку у Слов'янську залишаються п'ять людей

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Слов'янськ, Субота 15 квітня 2023 09:41
Під завалами будинку у Слов'янську залишаються п'ять людей Фото: під завалами будинку у Слов'янську залишаються п'ять людей (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Слов'янську Донецької області під завалами житлового будинку, по якому влучила російська ракета 14 квітня, залишаються п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха.

Станом на ранок суботи відомо про 9 загиблих та 21 пораненого внаслідок вчорашнього обстрілу Слов'янська.

"Під завалами будинку у пров. Парковому залишається ще п'ятеро людей. Їхні особи встановлені", - написав Лях.

Проте рятувальники не мають відомостей про мешканців ще трьох квартир.

Рятувальні роботи продовжуються. До них залучений спецзагін альпіністів ДСНС.

Нагадаємо, вчора ввечері рятувальники дістали тіло загиблої жінки з-під завалів будинку у Слов'янську.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл, зазначивши, що за такі дії буде справедлива відповідальність.

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